Ліки майбутнього: вчені з допомогою ШІ створили білок, який знищує супербактерії

Австралійські вчені за допомогою ШІ створили білок, який може вбивати бактерії, стійкі до антибіотиків, наприклад, кишкову паличку.

Ця розробка пропонує новий шлях для боротьби з небезпечними супербактеріями.

Дослідження про розробку опубліковане в науковому журналі Nature Communications, пише ScienceDaily.

Доктор Ріс Грінтер, один із австралійських науковців, який безпосередньо керує науковою програмою, розповів, що наразі білки для лікування раку чи інфекцій зазвичай беруть з природи, і трохи їх змінюють.

Але нові методи навчання ШІ дозволяють створювати білки "з нуля" з потрібними властивостями. Це знизить витрати на розробку нових ліків і прискорить цей процес.

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Раніше вчені витрачали десятки років на створення потрібного білка під конкретну хворобу, але для ШІ це займає лічені секунди. За останній рік він розробив чимало більше білків, які згодом допоможуть лікувати безліч хвороб – від укусів змій до раку.

Команда австралійських біологів і комп'ютерних фахівців за допомогою ШІ вперше створила білки, що знищують бактерії, стійкі до антибіотиків. Ця розробка пропонує новий шлях для боротьби з небезпечними супербактеріями.

Завдяки використанню ШІ, Австралія, як і США чи Китай, тепер також має платформу, що може швидко створювати тисячі корисних білків. Це може змінити сферу медичної допомоги у країні.

Нова програма з розробки білків за допомогою ШІ працює в Інституті Bio21 Мельбурнського університету та Інституті біомедичних відкриттів Університету Монаша. Нею керують доктор Ріс Грінтер і доцент Гевін Нотт.

Вони пояснюють, що їхня платформа для розробки білків за допомогою ШІ працює за принципами Нобелівського лауреата з хімії Девіда Бейкера, який розробив спосіб, що дозволяє створювати безліч різних білків.

Доцент Нотт додає: "Ці білки зараз перетворюються на ліки, вакцини, найдрібніші матеріали та маленькі датчики, а також інші речі, які ще будуть випробувані".

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