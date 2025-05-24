За 30 років кількість випадків раку шкіри серед людей віком понад 65 років зросла майже вдвічі – вчені

За останні 30 років кількість випадків раку шкіри серед людей віком від 65 років зросла майже вдвічі.

Частіше недуга вражає чоловіків, йдеться у дослідженні, опублікованому у журналі Jama Dermatology.

Дослідження проводили китайські вчені з Першої афілійованої лікарні Чунцінського медичного університету, повідомляє MedicalXpress.

Вони проаналізували дані Глобального тягаря хвороб за 2021 рік (це глобальна програма, що оцінює смертність від основних захворювань, травм і факторів ризику) щодо трьох основних типів раку шкіри: меланоми, базальноклітинної та плоскоклітинної карциноми. Дослідження охопило 204 країни.

Загалом у 2021 році у світі було зареєстровано 153 тисячі випадків меланоми, 1,4 мільйона випадків плоскоклітинної карциноми та 2 мільйона випадків базальноклітинної карциноми.

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Вчені дослідили, що захворюваність на меланому та її поширеність у всіх вікових підгрупах стабільно зростала з 1990 по 2021 рік, особливо серед людей похилого віку (від 85 років).

Захворюваність на плоскоклітинну карциному зростала приблизно на 2% щороку з 1990 по 2021 рік. Таким чином за 35 років показник захворюваності зріс удвічі.

За словами дослідників, що є два основні чинники, які спричинили зростання захворюваності.

"Основною причиною 30-річного зростання була не лише "старіння населення", а й загальне збільшення чисельності населення", – переконані науковці.

Також дослідження показало, що значно частіше цей вид раку вражає чоловіків, а не жінок.

"Вища захворюваність на меланому у чоловіків може бути пов'язана з меншим використанням сонцезахисних засобів та частішим перебуванням на просто неба, порівняно з жінками.

Дослідження показали, що чоловіки мають нижчу обізнаність про рак шкіри, тому вони часто не проходять скринінг на ранніх стадіях", – вважають дослідники.

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