ЦГЗ: Від початку 2025 року в Україні зафіксували 46 вогнищ ботулізму, є летальні випадки

Ботулізм лікується лише спеціальною сироваткою, яка нейтралізує токсин

За 6 місяців 2025 року в Україні зафіксували 46 вогнищ ботулізму, у яких постраждали 57 людей, з них – семеро дітей. Троє людей померли.

Здебільшого випадки були пов’язані зі вживанням сушеної чи в’яленої річкової риби, а також м'ясних консервів та інших м'ясних виробів домашнього виготовлення, повідомляють у Центрі громадського здоров'я.

За даними ЦГЗ, у травні 2025 року зареєстрували 17 вогнищ із підозрою на ботулізм, у яких постраждали 19 дорослих. У 14 людей підтвердили діагноз "ботулізм", двоє з них померли. Протиботулінічну сироватку ввели 13 хворим.

У червні 2025 року виявили 11 вогнищ із підозрою на ботулізм – постраждали 12 людей, із них троє дітей. У чотирьох осіб діагноз підтверджений, шестеро хворих продовжують лікування. Протиботулінічну сироватку отримали 8 постраждалих.

Загалом за пів року протиботулінічну сироватку отримали 45 осіб. У дев’яти випадках попередній діагноз "ботулізм" не підтвердився.

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Внаслідок захворювання загинули троє людей – мешканці Дніпропетровської, Київської та Чернігівської областей.

Що потрібно знати про ботулізм

Ботулізм – це харчове отруєння, що може призвести до паралічу або смерті. Токсин ботулізму є одним із найсильніших від усіх відомих біологічних отрут.

Водночас у більшості випадків можна уникнути ботулізму, якщо дотримуватися харчових правил.

Не варто вживати:

сушену/в’ялену рибу, куплену "з рук" – на стихійних ринках, через соцмережі або з домашніх заготовок;

м’ясні, рибні чи овочеві консерви, якщо є сумніви щодо дотримання належних умов їхнього приготування та зберігання;

продукти в здутій, пошкодженій або іржавій тарі.

М’ясо, гриби, овочі чи рибу медики рекомендують консервувати з використанням автоклавів.

До лікаря слід звернутися при появі перших симптомів ботулізму, зокрема:

порушення зору;

сухість у роті;

слабкість;

труднощі з ковтанням або мовленням;

запаморочення;

пронос;

нудота, блювота.

"Якщо ви вживали напередодні підозрілий продукт (сушену/в’ялену рибу, м’ясні, рибні консерви тощо), обов’язково повідомте про це лікаря. Ця інформація, разом із симптомами, допоможе йому встановити діагноз", – кажуть у ЦГЗ.

Раніше ми пояснювали, як не "законсервувати" в банці на зиму ботулізм та не отруїтися.