В Англії десятки людей звернулися в лікарню із симптомами ботулізму після "ін’єкцій краси"

В Англії протягом останніх тижнів 28 людей захворіли на смертельно небезпечний ботулізм після ін’єкцій ботоксу. Місцева влада вважає, що причиною могли бути підроблені препарати.

Через це в країні проводять розслідування незаконного продажу ліків, інформують CNN та BBC.

13 червня Національна служба здоров’я Великої Британії повідомила про кількох людей, які звернулися за медичною допомогою через побічні реакції на косметичні процедури з використанням ботоксу.

Через кілька тижнів стало відомо про те, що на ботулізм після "ін’єкцій краси" захворіли 28 людей. Поширеними симптомами були сильне опущення верхніх повік, двоїння в очах, утруднене ковтання, невиразна мова та млявість.

Ботулізм – небезпечна для життя хвороба, за якої бактерії атакують нервову систему та можуть призвести до паралічу. Причиною захворювання вважають ботокс, діючою речовиною якого є ботулінічний хемопротеїн – збудник ботулізму.

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Цей препарат широко використовують для боротьби зі зморшками, мігренню та надмірним потовиділенням. Однак для терапевтичних чи косметологічних цілей концентрація токсину має бути вкрай низькою.

"Ці токсини (але не самі бактерії) є активним інгредієнтом ботоксу та схожих продуктів", – заявила працівниця Агентства охорони здоров’я та безпеки Великої Британії (UKHSA) Джоан Дарк.

Хоча більшість людей повністю одужують після лікування, без швидкої допомоги параліч при ботулізмі може поширитися на м’язи, що контролюють дихання.

В Англії триває розслідування випадків ботулізму, причиною якого вважають підроблені препарати, попри те, що доказів цьому поки немає.

"Лікарі, пов’язані з більшістю зареєстрованих випадків, більше не проводять ці процедури (ін’єкції ботоксу – ред.). Однак це не означає, що не з’явиться більше випадків, оскільки симптоми можуть розвиватися до чотирьох тижнів", – заявив консультант з охорони здоров’я UKHSA Саймон Говард.

Наразі триває розслідування ймовірного незаконного продажу та постачання препаратів типу ботоксу.

Однією з постраждалих через "ін’єкції краси" стала мати чотирьох дітей Нікола Ферлі. Жінка розповіла, що напередодні появи симптомів ботулізму їй ввела ботокс лікарка, до якої вона зверталася й раніше.

Жінка виграла безкоштовний курс ін’єкцій в три ділянки обличчя. Їй сказали, що ботокс має сильніший тип токсину. Уже за дві години її лоб знерухомило, хоча в нормі ін’єкції мають почати діяти через кілька днів.

Фото: Нікола Ферлі

Згодом у жінки почало закладати горло, око набрякло, а одна сторона обличчя почала обвисати. Англійка не могла посміхатися, їй було важко їсти та ковтати. Зрештою Ніколу доставили до місцевої лікарні, де їй діагностували ботулізм.

Жінка стверджує, що її "отруїли фейковим ботоксом", однак не звинувачує в цьому свою лікарку, яка попросила вибачення через реакцію на ін’єкції.

"Я знаю, що вона не зробила цього навмисно. Я просто не знаю, звідки люди беруть це (підроблені препарати – ред.). Це страшно.

Потрібно більше правил і суворіші інструкції щодо того, хто може це (вводити ін’єкції ботоксу – ред.) робити, а не просто будь-хто, хто пройшов курс", – вважає Нікола Ферлі.

Раніше в Україні жінка захворіла на ятрогенний ботулізм після ін’єкції ботоксом. Через порушення ковтання в лікарні постраждалу протягом семи днів годували через зонд.