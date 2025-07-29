Під час пандемії вакцини проти COVID-19 врятували 2,5 мільйона людей: 90% з них – старші за 60 років

Вчені підрахували, що за чотири роки пандемії COVID-19 вакцини врятували 2,5 мільйона людей.

Про це йдеться у дослідженні, опублікованому в журналі JAMA Health Forum, пише IFLScience.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, в усьому світі лише у період з 1 січня 2020 року по 31 грудня 2021 року зафіксували 14,9 мільйона смертей через COVID-19.

Також одне з досліджень показало, що у 2020-2022 роках Європа втратила життя загальною тривалістю 16,8 мільйона років.

У 2024 році ВООЗ повідомляла, що вакцинація проти COVID-19 врятувала понад 1,4 мільйона людей у Європі. Тепер вчені вирішили з’ясувати, скільки життів вдалося зберегти у світі протягом 2020-2024 років.

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"Наше дослідження найповнішим, оскільки базується на даних з усього світу, охоплює період "Омікрону", розраховує кількість врятованих років життя і базується на меншій кількості припущень щодо тенденцій пандемії", – пояснили автори нового дослідження.

Всього у світі ввели 13 мільярдів вакцин проти COVID-19. 67% населення отримали повну первинну вакцинацію до 31 грудня 2023 року.

Загалом щеплення врятували 2,5 мільйона людей. Це еквівалентно 14,8 мільйона років життя – один рік на кожні 900 щеплень.

Згідно з аналізом, 82% врятованих людей отримали вакцини до того, як були інфіковані вірусом. Приблизно 57% збережених життів припадає на період "Омікрону".

90% врятованих – це люди віком 60 років і старше.

Автори зазначають, що хоча вакцини проти COVID-19 були "безперечно великим досягненням", вони не досягають рівня інших широко використовуваних щеплень. Вони стверджують, що кількість врятованих років життя більш ніж у 30 разів нижча, ніж у випадку вакцин проти кору протягом такого самого періоду.

"Зниження довіри та зростання сумнівів щодо цих вакцин можуть мати руйнівні наслідки. Пандемія COVID-19 та заходи реагування на неї створили складнішу ситуацію щодо подолання загальних вагань щодо вакцинації", – додали автори.

Нагадаємо, у США схвалили нову вакцину від COVID-19. Вона призначена для людей віком понад 65 років і дітей від 12 років, які мають принаймні одне основне захворювання, що підвищує ризик важкого перебігу хвороби.