У Львові 16-річний юнак, який загинув у ДТП, став донором для трьох людей

У Львові 16-річний юнак, який загинув у ДТП, став посмертним донором для трьох людей.

Як повідомили у Дитячій лікарні святого Миколая, це вже друга дитина-донор у Центрі трансплантології.

Відомо, що минулого тижня хлопець потрапив у аварію та отримав несумісні з життям травми. За життя хлопця боролися лікарі, однак на третій день вони констатували смерть мозку.

"Рідні юнака, попри біль втрати, дали згоду на посмертне донорство. Завдяки їхній великодушності наші спеціалісти змогли врятувати життя трьох пацієнтів: двох дітей і однієї дорослої жінки", – йдеться у повідомленні.

Зокрема, донорський орган отримала 15-річна Діана, яка з шести років хворіла на хронічний гломерулонефрит – захворювання нирок. Дівчинка мусила по три рази на тиждень їздити з Івано-Франківська до Львова на гемодіаліз – процедуру штучного очищення крові.

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"Єдиним шансом на одужання була трансплантація. Раніше наші спеціалісти вже пересаджували Діані донорську нирку, але, на жаль, аутоімунне захворювання знищило орган. Сподіваємося, що друга спроба буде успішною. Наразі нова нирка добре працює", – повідомляють у лікарні.

15-річній Діані пересадили донорську нирку Дитячої лікарні святого Миколая/Facebook

Ще одну ринку пересадили чотирирічному Тихону із Дніпра, який має вроджену ваду розвитку сечовидільної системи. Вона призвела до хронічної хвороби нирок. Малюку ще не було навіть року, коли йому почали проводити перитонеальний діаліз.

Наразі після трансплантації Тихон нарешті може жити повноцінно, без катетерів у черевній порожнині. На сьогодні Тихон – найменший пацієнт, якому трансплантували нирку у Першому медоб’єднанні Львова.

4-річний Тихон отримав донорську нирку Дитячої лікарні святого Миколая/Facebook

Донорську печінку трансплантували 31-річній жінці із хронічним аутоімунним захворюванням – первинним біліарним цирозом. У медзакладі зазначають, що після операції вона почувається добре та вже готується до виписки.

"Зараз лікарі вже відпускають додому Діану та Тихона. Нині ці діти нарешті можуть втілити свої маленькі мрії. Діана – випити цілу склянку води, адже через несправність власних нирок досі їй дозволяли робити лише по кілька ковточків.

А Тихон хоче поплавати у басейні. Раніше він не міг купатися через катетер у животику", – розповіли у медзакладі.

Раніше ми пояснювали, як і за яким принципом в Україні розподіляють донорські органи.