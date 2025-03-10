"Історичний випадок": українка вперше стала доноркою кісткового мозку для іноземця

Українка вперше стала доноркою кісткового мозку для іноземця. Автоматизована система визначила реципієнтом пацієнта з Італії.

Забір матеріалу провели у київському "Охматдиті", а сам процес донації тривав кілька годин, розповіли в Українському центрі-трансплант-координації.

Доноркою для іноземця стала 28-річна Неля. Вона випадково дізналася про можливість стати доноркою кісткового мозку – інформацію про це побачила у сториз подруги. Дівчина заповнила анкету, після чого їй прислали конверт з спеціальними паличками для забору ДНК.

"Це не страшно – просто провести ними по щоках і відправити назад в Український реєстр донорів кісткового мозку", – пригадує дівчина.

Український реєстр донорів кісткового мозку створили для допомоги у пошуку неродинного донора пацієнтам, які борються з лейкемією чи іншими важкими захворюваннями крові і потребують пересадки кісткового мозку.

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Наразі реєстр налічує понад 14 тисяч українців, які виявили бажання стати донором, та інтегрований у світовий реєстр.

За відібраним зразком ДНК у відповідних сертифікованих лабораторіях визначають лейкоцитарні антигени (HLA) потенційного донора, які вносять до бази.

Забір клітин проводили в "Охматдиті" Український центр трансплант-координації

Коли пацієнту потрібна трансплантація від неродинного донора, медики закладу, де він перебуває, подають до реєстру в своїй країні запит з так само визначеними лейкоцитарними антигенами. Після цього автоматизована система починає пошук пари "донор-реципієнт".

"Уже 13 разів донора для українських пацієнтів підбирали серед українців, але у більшості випадків – майже 200 разів – завдяки співпраці з світовими реєстрами Український реєстр знаходив донора в інших країнах. Рятівні клітини привозили з Німеччини, Франції, Туреччини, Польщі, Індії та навіть з США .

І ось нещодавно для порятунку іноземного пацієнта система підібрала спорідненого донора в Українському реєстрі. Саме Неля отримала повідомлення, що є генетичною близнючкою і рятівницею для пацієнта з Італії", – розповіли в Українському центрі трансплант-координації.

Забір стовбурових гемопоетичних клітин провели у київському "Охматдиті", а сам процес донації тривав кілька годин. Поруч з Нелею перебувала її мама Валентина.

Жінка уявляла донацію складним втручанням та дуже хвилювалася за доньку.

"Коли зрозуміла, що процедура безпечна і схожа на здачу крові, заспокоїлася. Тепер мене переповнюють неймовірні відчуття – гордості за свою доньку і усвідомлення, що її клітини для когось такі очікувані і рятівні", – сказала пані Валентина.

Того ж дня через кур’єра клітини відправили в італійську клініку.

Нагадаємо, з 2024 року пересадка кістковою мозку та стовбурових клітин в Україні є безкоштовною. Раніше ми пояснювали, що треба зробити, аби отримати допомогу, та які послуги покриває держава.