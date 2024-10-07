Найстарший чоловік з синдромом передчасного старіння помер у 28 років: що відомо про Семмі Бассо

Італійський дослідник Семмі Бассо, який прожив найдовше з рідкісною генетичною хворобою передчасного старіння, помер у віці 28 років.

Про його смерть повідомила Італійська асоціація прогерії, яку Бассо разом із батьками заснував у 2005 році.

Що таке прогерія?

Прогерія, також відома як синдром Хатчінсона-Гілфорда (HGPS) – це рідкісне, смертельне генетичне захворювання, що викликає передчасне старіння у дітей.

Середня тривалість життя пацієнтів із прогерією без лікування становить лише 13,5 року, але Семмі Бассо прожив набагато довше попри свою хворобу.

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Ця недуга вражає лише 1 людину на 20 мільйонів. У світі відомо лише 130 випадків прогерії, з яких чотири зафіксовані в Італії.

Діагноз та життя Семмі Бассо

Семмі народився у 1995 році в Скіо – невеликому містечку на півночі Італії. У віці 2 років йому діагностували прогерію.

Змалку він виявляв величезну жагу до життя та бажання досліджувати свою хворобу. Він не лише продовжував боротися з прогерією, а й став обличчям боротьби за підвищення обізнаності про це рідкісне захворювання.

У віці 10 років Семмі разом зі своїми батьками заснував Італійську асоціацію прогерії. Ця організація займається підтримкою наукових досліджень і збором коштів для вивчення прогерії та її можливого лікування.

Вчений також присвятив своє життя науковим дослідженням, а в 2018 році закінчив факультет природничих наук Університету Падуї, де захистив дисертацію на тему можливих методів лікування прогерії.

Останні дні та смерть

За день до своєї смерті Семмі Бассо отримав престижну журналістську премію Паоло Ріцці у Венеції. Ця нагорода стала визнанням його внеску у підвищення обізнаності про прогерію через засоби масової інформації.

Він пішов з життя 5 жовтня під час вечері в ресторані у місті Асоло, провінція Тревізо. Вчений щойно повернувся з поїздки до Китаю, де брав участь у конференції, присвяченій рідкісним генетичним захворюванням. Після вечері Семмі відчув себе зле, і попри негайні спроби медиків реанімувати його, врятувати Бассо не вдалося.

Спадщина Семмі Бассо

Його смерть викликала хвилю скорботи в Італії та за її межами.

"Семмі Бассо не стало раптово, після святкування дня в оточенні прихильності тих, хто його любив.

Ми глибоко вдячні за честь розділити з ним частину нашої подорожі. Він навчив нас тому, що хоча життєві перешкоди іноді здаються нездоланними, варто прожити на повну", – йдеться у заяві італійської асоціації прогерії, яку заснував Бассо.

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