Жінки живуть із поганим здоров'ям довше, ніж чоловіки – дослідження

Відмінності в стані здоров’я між жінками та чоловіками продовжують зростати з віком.

Тривалість життя жінок є більшою, ніж у чоловіків, але вони також довше страждають від поганого здоров’я. Такі відмінності між представниками різних статей фіксують у всьому світі.

Про це йдеться у глобальному аналізі гендерних розривів у здоров’ї, в ході якого дослідники вивчали, як на людей впливають 20 основних захворювань. Висновки були опубліковані в журналі Lancet Public Health, пише The Guardian.

Дослідники виявили, що нефатальні стани, які спричиняють захворювання та інвалідність, як-от головний біль, проблеми опорно-рухового апарату і з психічним здоров’ям, особливо вражають жінок.

Водночас чоловіки непропорційно страждають від станів, які спричиняють передчасну смерть, зокрема серцево-судинних захворювань, хвороб органів дихання та печінки, травм на дорогах.

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Відмінності в стані здоров’я між жінками та чоловіками продовжують зростати з віком. Це призводить до того, що жінки, які, як правило, живуть довше, ніж чоловіки, довше страждають від захворювань та інвалідності.

"Цей звіт чітко показує, що за останні 30 років глобальний прогрес у сфері охорони здоров’я був нерівномірним. Є нагальна потреба приділяти більше уваги несмертельним наслідкам, які обмежують фізичні та психічні функції жінок, особливо у старшому віці.

Подібним чином чоловіки відчувають набагато більший і зростаючий тягар хвороб зі смертельними наслідками", – каже старша авторка дослідження, докторка Луїза Соріо Флор з Інституту показників і оцінки здоров’я Університету Вашингтона.

У дослідженні розглядали відмінності в 20 основних причинах захворювань і смерті чоловіків і жінок за віком та регіонами. Для цього використовували дані Дослідження глобального тягаря захворювань за 2021 рік. При цьому не аналізували стани здоров’я, пов’язані зі статтю, як-от гінекологічні захворювання чи рак простати.

За оцінками аналізу, у чоловіків найпоширенішими причинами захворювань і смерті були:

COVID-19;

травми на дорогах;

захворювання серця, органів дихання та печінки.

Водночас жінка найбільше шкоди завдавали:

біль у попереку;

депресивні і тривожні розлади;

головний біль;

недуги кісток і м’язів;

хвороба Альцгеймера та інші види деменції;

ВІЛ і СНІД.

Згідно з дослідженням, ці стани сприяють хворобам й інвалідності протягом усього життя, але не призводять до передчасної смерті.

"Планування системи охорони здоров’я в майбутньому має охоплювати повний спектр проблем, які стосуються жінок протягом усього їхнього життя, особливо враховуючи вищий рівень інвалідності, яку вони зазнають, і зростаюче співвідношення жінок і чоловіків серед старіючого населення", – стверджує ще одна співавторка дослідження Габріела Гіл.

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