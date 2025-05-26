Меланома виникає на різних ділянках тіла у чоловіків і жінок: вчені пояснили, у чому причина

Науковці пояснили, чому рак шкіри може виникати в різних ділянках шкіри

Один із найбільш поширених видів раку – меланома – частіше виникає в жінок на нижніх кінцівках, а в чоловіків – на торсі.

Науковці вважають, що це пов’язано з тим, як представники різних статей одягаються в літній період, які зачіски обирають та яку форму тіла мають.

Про це йдеться в аналізі Центру досліджень раку Великої Британії (Cancer Research UK), пише The Guardian.

Дані за 2018-2021 роки показали відмінності в найпоширеніших ділянках, які вражав рак шкіри для жінок та чоловіків.

Вчені виявили, що 4 з 10 випадків меланоми в чоловіків злоякісні утворення трапляються на тулубі, зокрема грудях та животі.

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При цьому понад третина діагностованого раку шкіри (35%) серед жінок проявляється на нижніх кінцівках – від стоп до стегон.

Фахівці вважають, що причиною таких відмінностей є одяг, який по-різному носять чоловіки та жінки влітку – коли вплив ультрафіолетового випромінювання найбільший.

Відтак чоловіки частіше перебувають на вулиці без сорочки, а жінки за теплої погоди змінюють штани на шорти або спідниці.

Також ймовірною причиною називають форму тіла – торс чоловіків зазвичай більший, а в жінок значну частину площі поверхні тіла займають ноги.

Можливим фактором вважають також волосся – у чоловіків, які частіше носять короткі стрижки, меланому діагностували на голові чи шиї майже вдвічі частіше, ніж у жінок (24% порівняно з 13%).

Автори роботи наголошують на обережності при перебуванні на сонці в теплі періоди року. Однак не слід забувати про те, що ультрафіолетові промені можуть бути достатньо сильними, щоб завдати шкоди шкірі навіть у хмарні чи прохолодні дні.

"Сонячні опіки раз на кілька років можуть потроїти ризик розвитку меланоми шкіри. Ось чому ми закликаємо людей вживати простих заходів безпеки.

Намагайтеся перебувати в тіні з 11 до 15 години, коли сонце найсильніше. Носіть одяг, який прикриває шкіру, капелюх та сонцезахисні окуляри. Використовуйте сонцезахисний крем із рівнем SPF щонайменше 30", – радить керівниця відділу медичної інформації Cancer Research UK Фіона Осгун.

Директор із питань раку в британському центрі громадського здоров’я Пітер Джонсон наголосив, що найкращий план боротьби з раком шкіри – профілактика та регулярні консультації в лікаря.

"При раку шкіри, як й інших видах онкології, важливо, щоб вас обстежили та діагностували якомога раніше. Тому люди повинні звертатися [до фахівців], якщо їх щось турбує. Обстеження рятує життя", – додав Пітер Джонсон.

Раніше дослідники відстежили, що останніми десятиліття серед молодих людей зросли ризики захворіти на поширені види раку. Вчені називають це тенденцією "омолодження" онкології.