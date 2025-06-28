ВООЗ опублікувала новий висновок про походження COVID-19: досі без даних від Китаю

У Всесвітній організації охорони здоров’я опублікували оновлену доповідь про походження вірусу SARS-CoV-2, який спричинив пандемію COVID-19, але досі без даних Китаю – країни, з якої почалося поширення вірусу.

Новий звіт підготувала науково-консультативна група ВООЗ з походження нових патогенів (SAGO), до якої входять 27 незалежних міжнародних експертів, йдеться на сайті організації.

Група стверджує, що "просунулась" у розумінні походження вірусу, однак багато необхідної для повної оцінки інформації так і не було надано.

"Я дякую всім 27 членам SAGO за час і досвід, який вони присвятили цьому важливому науковому завданню протягом понад трьох років. На цьому етапі всі гіпотези не можна відкидати, зокрема й передачу від тварин до людини, і витік із лабораторії.

Ми продовжуємо закликати Китай та інші країни, які мають інформацію про походження COVID-19, поділитися нею відкрито в інтересах запобігання майбутнім пандеміям", – заявив генеральний директор ВООЗ Тедрос Гебреєсус.

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У доповіді SAGO проаналізувала докази основних гіпотез походження COVID-19 та дійшла висновку, що "вага наявних доказів свідчить на користь передачі вірусу від тварини до людини – або безпосередньо від кажанів, або через проміжного носія".

ВООЗ нагадала, що просила Китай надати сотні генетичних послідовностей, зібраних на початку пандемії у хворих на COVID-19, детальнішу інформацію про тварин, які продавались на ринках Уханя, а також про діяльність та умови біобезпеки в місцевих лабораторіях.

Наразі Китай не поділився цією інформацією ні з SAGO, ні з ВООЗ.

Загалом SAGO збиралась у різних форматах 52 рази, проводила брифінги з науковцями, журналістами та іншими експертами.

Перший звіт група оприлюднила 9 червня 2022 року. Нова доповідь містить оновлену оцінку, підготовлену на основі рецензованих публікацій, неопублікованих даних, польових досліджень, інтерв’ю, аудиторських висновків, урядових звітів і навіть розвідданих.

Ще у 2020 році на спеціальній сесії Всесвітньої асамблеї охорони здоровʼя країни-члени ВООЗ ухвалили резолюцію із закликом вивчити походження COVID-19.

У січні-лютому 2021 року до Китаю поїхала спільна місія міжнародних та китайських експертів, а в березні оприлюднила звіт.

У липні 2021 року Тедрос ініціював створення SAGO з двома мандатами: розробити глобальну рамку для дослідження походження нових і повторно з’явлених патогенів (її оприлюднили торік) та застосувати цю рамку до вивчення походження COVID-19.

У ВООЗ кажуть, що робота над встановленням походження SARS-CoV-2 триває, і організація готова розглянути будь-які нові дані, якщо вони з’являться.

Нагадаємо, від початку пандемії вчені розглядають дві головні версії походження SARS-CoV-2: передача вірусу людині від тварини (ймовірно, від кажанів або через проміжного носія – як-от панголіна чи єнотовидної собаки) та можливий витік із лабораторії в Ухані.

У ЦРУ та ФБР заявляли, що, ймовірно, першопричиною пандемії є витік у лабораторії в Ухані. Водночас науковці знаходили докази природного походження вірусу і вважали, що зараження пішло з ринку диких тварин в Ухані.

США звинувачували Китай в намаганнях завадити розслідуванню походження коронавірусу.