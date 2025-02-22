Дослідники наблизилися до розгадки того, яка тварина вперше передала COVID-19 людині

Вчені підозрюють, що люди інфікувалися SARS-CoV-2 від єнотоподібних собак

Науковці знаходять дедалі більше доказів тому, що люди "підхопили" вірус SARS-CoV-2 від тварини, зокрема з ринку в китайському Ухані.

Вчені вважають, що патоген могли перенести єнотоподібні собаки, інформує Nature.

Походження COVID-19 – політизоване питання, а тому наразі немає чітких відповідей щодо того, що стало джерелом виникнення недуги.

Однак науковці мають підстави вважати, що вірус походить від кажанів з півдня Китаю – саме там знайшли найближчих відомих "родичів" SARS-CoV-2.Там його підхопила проміжна тварина, яка передала патоген людині.

Є теорії, нібито люди могли отримати SARS-CoV-2 безпосередню від летючих мишей, однак більшість вчених такий шлях поширення вірусу вважають менш імовірним. Усе через те, що середовище проживання кажанів розташоване далеко від Уханя, де виявили перші випадки COVID-19.

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При цьому існує версія, що вірус міг походити з Інституту вірусології Уханя, де вивчають коронавіруси.

Чому єнотоподібні собаки?

Наразі список тварин, "підозрюваних" у передачі патогену людині, очолює єнотоподібний собака. Його потенційну роль у спричинені пандемії вивчають найчастіше.

Однією з причин, чому єнотоподібних собак підозрюють в передачі вірусу полягає в тому, що раніше вони вже заражали людей спорідненим патогеном. У 2003 році дослідники виявили у кількох єнотоподібних собак і цивет (ссавців родини вивіркових) близькі збіги вірусу, який спричиняє важкий респіраторний синдром (SARS).

Через це науковці вирішили перевірити сприйнятливість цих тварин до SARS-CoV-2. Вчені виявили, що єнотоподібні собаки можуть інфікуватися патогеном і передавати його іншим тваринам, при цьому не хворіючи.

Дослідження вірусолога Едварда Голмса з Університету Сіднею (Австралія) та його колег показало, що єнотоподібні собаки, вирощені на фермах, та їхні дикі "родичі" з Китаю часто переносять багато вірусів, які здатні переходити між видами.

"Єнотоподібні собаки – дуже поширені носії вірусів", – пояснив Голмс.

Сприятливі час і місце

Перші випадки COVID-19 виявляли в Ухані, а отже вірус поширився саме там. Це підтверджують послідовність інфікування людей наприкінці грудня 2019 року та початку січня 2020 року, а також епідеміологічні дані та інформація про геолокацію.

Під час спалаху захворювання тваринний ринок в Ухані за рішенням місцевої влади був закритий, але дослідникам відомо, що там продовжували подавати єнотоподібних собак заради хутра та вживання їх у їжу.

Додаткові докази на підтримку теорії єнотоподібних собак з'явилися у 2023 році. Китайські науковці опублікували ДНК мазків, які взяли на ринку Уханю в січні 2020 року, зокрема на лотках, сміттєвих баках та у стічних водах. Дослідження виявило в кількох мазках мітохондріальну ДНК (локалізована в мітохондріях молекула генних даних) єнотоподібних собак. Серед яких були й ті мазки, що мали SARS-CoV-2.

Вірусологиня з Університету Саскачевану в Канаді Анджела Расмуссен каже, що ці тварини були інфіковані патогеном SARS-CoV-2. Водночас на ринку були й інші тварини, які могли передати вірус людям, зокрема малайські дикобрази та амурські їжаки. Проте вчені досі не знають, наскільки ці види сприйнятливі до інфікування та поширення SARS-CoV-2.

Інші дослідження свідчать, що гімалайські пальмові цивети можуть заражатися вірусом, але вчені не намагалися дізнатися, чи здатні вони передавати патоген іншим тваринам.

За словами вірусологині Меріон Купманс із медичного центру Університету Еразма (Нідерланди), деякі тварини на ринку Уханю могли залишитися поза увагою.

Зокрема, йдеться про тих істот, яких офіційно заборонено продавати, тому інформації про їхню присутність у місті може не бути. Крім того, зразки з ринку взяли через кілька тижнів після того, як могло статися перше інфікування людини.

Як вірус потрапив до Уханя?

Більшість дослідників вважають, що SARS-CoV-2 походить від кажанів Rhinolophus, які проживають на півдні Китаю, в Лаосі та інших частинах південно-східної Азії.

Натомість вірус опинився за майже 1000 кілометрів у регіоні, далеко за межами місць активної циркуляції патогену серед кажанів.

Аби зрозуміти, як SARS-CoV-2 потрапив до Уханя, вчені аналізують ареали тварин із ринку, щоб виявити ті, які збігаються з місцями проживання кажанів. Вони збігаються для диких єнотоподібних собак, цивет, сивих бамбукових щурів і великого борсука.

Однак мітохондріальна ДНК єнотоподібних собак з Уханю не збігається з їхніми "родичами" на півдні Китаю, а є найбільш подібною до тварин, які проживають у центральних і південних регіонах країни.

За словами Купманс, щоб популяція змогла передати вірус своїм "родичам" із інших місць проживання, потрібна велика кількість інфікованих, інакше патоген зникне. Наразі невідомо, чи на півдні Китаю розводять єнотоподібних собак у достатній кількості.

Також поширювачами вірусу могла бути випадкова партія тварин, яку заразили кажани. Але за цим сценарієм, переносити патоген були б здатні будь-які придатні для цього тварини.

Еволюційний біолог із Единбурзького університету (Велика Британія) Джонатан Пекар вважає, що важко відтворити чітку картину поширення SARS-CoV-2 без додаткових даних датованих початком пандемії.

Науковці вважають, що тоді багато досліджень не проводили, ймовірно, через стурбованість інфікуванням людей та місцеву політику.

Нагадаємо, дослідники з Китаю виявили в кажанів новий коронавірус, який може проникати в людські клітини шляхом, схожим на SARS-CoV-2.