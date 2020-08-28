Чому на вулицях міст можна побачити залізничні костилі, і навіщо вони?

Дарія Поперечна заступниця головного редактора УП.Життя
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28 серпня 2020

Ви помічали коли-небудь на вулицях свого міста дивні металеві шапочки? 

Це могли бути залізничні костилі.

Наш читач поцікавився, яку функцію вони виконують та чому видніються на дорогах. 

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В рамках спецпроекту "Запитай Життя" з цими питаннями ми звернулися до експерта залізничної галузі, автора відеоблогу "Залізні магістралі" – Олега Васильєва, а також проконсультувалися із "Українською залізницею".

Олег Васильєв

Нагадаємо, у форматі AMA (ask me anything) ви можете поставити нам будь-яке запитання і ми знайдемо експерта, який на нього відповість.

Наприклад, ми вже розповідали "Куди поділися горобці?"  та пояснювали "Чи вирішать окремі вагони для чоловіків та жінок проблему сексуальних домагань та насильства?".

Залізничний костиль – це металева деталь, яка використовується для кріплення металу до дерева.

Головне її функціональне призначення – прикріплення металевих рейок до дерев'яних шпал.

"Він має вигляд сталевого стрижня, загостреного з одного кінця і загнутого під прямим кутом з другого. 

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Колійний костиль є елементом найбільш розповсюдженого рейкового скріплення змішаного типу Д0, що застосовується при дерев’яних шпалах", – пояснюють в "Укрзалізниці"

Раніше костилі активно використовували під час будівництва колій. 

"Ця деталь була винайдена американцем Робертом Стівенсом у 30-х роках ХIX століття. 

Відтоді костиль набув широкого застосування по всьому світу на залізниці", – розповідає експерт Олег Васильєв

В Україні їх почали використовувати дещо пізніше. 

"Залізничні костилі з’явилися на території України після будівництва перших залізничних колій, що були прокладені в середині та другій половині ХІХ століття, на кінець ХІХ століття", – додають в "Укрзалізниці".  

За даними УЗ в цей період за допомогою костилів було збудовано кілька залізничних магістралей. Зокрема, за такими напрямками: 

  • Львів – Перемишль (1861); 
  • Одеса – Балта (1865);
  • Львів – Чернівці – Ясси (1866);
  • Курськ – Харків –Ростов (1869); 
  • Кременчук – Полтава – Харків (1870); 
  • Бердичів – Здолбунів – Рівне – Брест (1873); 
  • Гомель – Бахмач – Ромни (1874); 
  • Львів – Сокаль та Рава-Руська – Сокаль (1887); 
  • Харків – Тополі (1895); 
  • Бердичів – Житомир (1896); 
  • Тернопіль – Копичинці (1896); 
  • Полтава – Катериноград (1896) та інші.

Залізничні костилі також використовувалися для побудови трамвайних колій.

"З часу появи трамвая й до сьогодення для трамвайних колій застосовується класична шпальна технологія укладання колії, схожа з укладанням колії на залізниці", – пояснюють в УЗ.

 Колії з дерев'яними шпалами та залізничними костилями донині збереглися на деяких ділянках в Карпатах. Фото Inna_FL/Depositphotos

Наразі костилі майже не використовуються під час будівництва, оскільки дерев'яні шпали поступово замінили бетонними.

"Нові костилі зараз рідко закуповують, бо в Україні залишилось дуже мало колій, які їх потребують. 

Зараз лише на деяких ділянках використовуються дерев'яні шпали – це можуть бути під'їзні колії, колії малого застосування, бокові колії. 

А на бетонних шпалах є прикручені болти", – розповів співрозмовник "Укрзалізниці", який захотів залишитися анонімним.

Мандрівник Олег Васильєв зазначає, що колії з дерев'яними шпалами та залізничними костилями донині збереглися на деяких ділянках в Карпатах.

Щодо того, чому костилі досі видніються на дорогах та тротуарах, експерти припускають – це залишки від розібраних колій. 

"Появу цього кріпильного виробу в інших місцях, де навіть немає залізниці, можна пояснити таким чином: вірогідно у тій чи іншій місцевості колись була залізниця, але її демонтували. 

Досить часто це пов’язано із Другою світовою війною, коли колію руйнували спеціально. 

Через це деякі деталі будови колії залишалися у землі, або їх забирали місцеві жителі для використання у господарстві", – розповідає Олег Васильєв. 

Працівник "Укрзалізниці запевняє, що залишені костилі на вулицях міст не виконують інших корисних функцій. 

"Такі колії з дерев'яними шпалами у нас вже не використовуються, можливо, їх хтось розібрав – а це просто залишки.

У асфальті костилі не виконують жодної функції, адже вони скріплюють металеві конструкції до дерев'яних", – розповідає працівник УЗ. 

Дарія Поперечна, УП.Життя

Титульна світлина Michieldewit/Depositphotos

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