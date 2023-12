Коли краще робити лазерну корекцію зору? 

В рамках спецпроєкту "Запитай Життя" до нас звернулись одразу кілька читачів із питанням щодо лазерної корекції зору.

Вони цікавилися безпечністю цієї процедури та протипоказаннями, також окремо фігурувало питання "Існує думка, що жінкам краще робити лазерну корекцію зору після народження дітей. Чи це так?".

Ми об'єднали ці запитання і поставили їх офтальмологу Наталії Кубрак.

Реклама:

Нагадуємо, у форматі AMA (ask me anything) ви можете поставити нам будь-яке запитання і ми знайдемо експерта, який на нього відповість.

Наприклад, ми вже пояснювали "Чи потрібне страхування від COVID-19, якщо плануєш відпочинок чи мандрівку?", "Чи можна їсти плаценту?" та "Куди з вулиць міст поділися горобці?".

Наталія Кубрак, офтальмолог

Лазерна корекція зору – це операція, яка змінює форму нашої рогівки та допомагає нам краще бачити.

Офтальмолог Наталія Кубрак уточнює, що це скоріше косметична процедура.

"Це можна порівняти з пластикою носа, губ чи повік", – каже вона.

Офтальмолог рекомендує робити процедуру лазерної корекції зору у віці 25 років.

Реклама:

Хоча Адміністрація з контролю ліків та харчових засобів США дозволила проводити лазерну корекцію зору з 18 років, офтальмологи стверджують, що не варто використовувати цю рекомендацію для широкого загалу.

"Приблизно до 24 років наш зір продовжує змінюватись.

Також я б радила жінкам зачекати з процедурою до вагітності", – уточнює офтальмолог.

Лазерна корекція зору – це операція, яка змінює форму нашої рогівки та допомагає нам краще бачити.

Фото: nejron/Depositphotos

Вона пояснює це тим, що гормональні зміни під час вагітності можуть впливати на зір жінки.

"Ми говоримо про гормонально залежні зміни з боку структури очного яблука.

А саме кришталика, який може потовщуватись внаслідок збільшення вологи в ньому, та склери, яка стає м'якшою й око може ставати довшим.

Ці зміни ока можуть призводити до виникнення міопії, – зазначає Кубрак, проте додає, що остаточний вибір за жінкою.

Немає чітких даних, які б доводили, що після корекції зору прогресує короткозорість".

Важливо розуміти, що після лазерної корекції зір все ж таки може знову погіршитись.

Як пояснює лікарка, це може трапитись через зміни в обміні речовин (підвищення цукру), під впливом гормонів (щитоподібної залози, вагітності тощо) або через старіння нашого організму.

Важливо розуміти, що після лазерної корекції зір все ж таки може знову погіршитись.

Фото: HayDmitriy/Depositphotos

Лазерна корекція зору – це процедура не для всіх.

Наталія Кубрак перераховує, що вона протипоказана пацієнтам:

з хронічним запаленням ока;

з дуже тонкою рогівкою ока;

з глаукомою чи катарактою;

з міопією понад - 10 діоптрій;

з діабетом;

вагітним та тим, які годують грудьми.

В будь-якому разі, рішення щодо проведення процедури приймає лікар.

Як стверджує Американська академія офтальмології (ААО), обмежень по віку для проведення процедури немає.

Все залежить від стану очей конкретного пацієнта, рішення приймається в індивідуальному порядку.

Сама процедура займає приблизно 30 хвилин.

Відразу після процедури ви можете відчувати свербіж, печіння в очах, сльозотечу та подвоєння зору.

Приблизно декілька тижнів лікарі попросять вас не користуватись косметикою.

Також важливо попросити когось забрати вас з лікарні: вам не можна сідати за кермо після операції.

Загалом для повної стабілізації зору після операції може знадобитись 2-3 місяці.

Якщо ви все ж таки вирішили робити операцію до вагітності, вам можуть рекомендувати утриматись від планування дитини 2-6 місяців.

Але більш детально ви маєте узгодити це з лікарем.

Коштує процедура в діапазоні 9000 – 15 000 гривень.

За даними ААО, такі важкі ускладнення як повна втрата зору внаслідок лазерної корекції можливі, але трапляються вкрай рідко, наприклад, якщо протягом операції була занесена інфекція.

Загалом успіх цієї операції складає 96%.

Втрата зору, яка могла призвести до інвалідності, траплялась менше, ніж в одному відсотку випадків.

Наталія Бушковська, УП.Життя

Вас також може зацікавити: