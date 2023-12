Немає побічних ефектів після COVID-щеплення: чи ефективна вакцина та чи захищає вона мене?

Значна частина людей, які вакцинувалися проти COVID-19, в тій чи іншій формі відчувають побічні ефекти: у деяких підвищується температура, в інших болить голова, з'являється нудота або втома.

Медики та науковці кажуть, що цих реакцій варто очікувати, бо вони показують, що ваша імунна система виконує свою роботу і вчиться боротися з коронавірусом.

Але ті, у кого не розвиваються побічні ефекти, хвилюються, чи працює вакцина та чи допоможе вона сформувати імунітет проти COVID-19.

Реклама:

На це запитання в рамках проекту "Запитай Життя" допоміг відповісти інфекціоніст Євгеній Щербина.

Нагадаємо, у форматі AMA (ask me anything) ви можете поставити "Українській правді. Життя" будь-яке запитання в Google-формі і ми знайдемо експерта, який на нього відповість в рамках спецпроекту "Запитай життя".

Наприклад, ми вже пояснювали: