Немає побічних ефектів після COVID-щеплення: чи ефективна вакцина та чи захищає вона мене?

Значна частина людей, які вакцинувалися проти COVID-19, в тій чи іншій формі відчувають побічні ефекти: у деяких підвищується температура, в інших болить голова, з'являється нудота або втома.

Медики та науковці кажуть, що цих реакцій варто очікувати, бо вони показують, що ваша імунна система виконує свою роботу і вчиться боротися з коронавірусом.

Але ті, у кого не розвиваються побічні ефекти, хвилюються, чи працює вакцина та чи допоможе вона сформувати імунітет проти COVID-19.

На це запитання в рамках проекту "Запитай Життя" допоміг відповісти інфекціоніст Євгеній Щербина.

Що відбувається у нашому тілі, коли ми отримуємо вакцину?

Імунна система реагує на чужорідні молекули, з яких складається будь-яка вакцина, через дві різні системи.

Початкова відповідь пов'язана з так званим вродженим імунітетом.

Ця система активується, як тільки клітини помічають, що в організм потрапило щось стороннє.

Мета цієї системи – усунути загарбника. Білі кров'яні тільця відправляються до зловмисника і працюють над його знищенням. Ця перша лінія захисту недовговічна, триває години або дні.

На створення другої лінії захисту йде від декількох днів до тижнів. Це тривала адаптивна імунна відповідь.

Т- і В-клітини імунної системи вчаться розпізнавати конкретних загарбників, зокрема білки коронавірусу.

Якщо патоген зустрінеться знову, через місяці або навіть роки, саме ці імунні клітини розпізнають старого ворога і почнуть виробляти антитіла, які його знищать.

Коли вам роблять щеплення, то в перший або другий дні ви можете помічати частину вродженої імунної відповіді: запальну реакцію вашого організму, спрямовану на швидке знищення ворога.

Вона варіюється від людини до людини, але довгострокова реакція не обов’язково залежить від первинної.

Чи існує зв'язок між ефективністю вакцини і побічними ефектами?

"Доволі часто пацієнти частіше жаліються на побічні реакції від мРНК- та векторних вакцин, ніж від вакцини CoronaVac.

Утім, вираженність імунної відповіді не залежить від вираженості реакції на вакцину – це не взаємопов'язані речі", – розповідає Євгеній Щербина.

Суть в тому, що ви не можете оцінити, наскільки добре вакцина діє у вашому організмі, ґрунтуючись на зовнішніх проявах, стверджує професор Медичної школи Массачусетського університету Роберт Фінберг.

У людей імунна відповідь на вакцину може бути сильніша чи слабша, але побічні ефекти після щеплення не скажуть вам, який імунітет у вас.

"Дуже багато вакцин, які "легко переносяться", але дають виражений та тривалий захист. Наприклад, вакцини від гепатиту В, поліомієліту, правця, дифтерії та інші", – додає Щербина.

Що кажуть дослідження?

Незважаючи на те, що болі в м’язах, лихоманка або втома після вакцинації є ознаками роботи імунної системи, відсутність побічних ефектів не означає, що препарат не працює.

Наприклад, під час клінічних досліджень Pfizer і Moderna у значної частини учасників жодних реакцій на вакцину не було, але вони були добре захищені від коронавірусу.

У дослідженнях вакцини Pfizer 77,4% людей повідомили принаймні про одну реакцію – це означає, що майже кожен четвертий пацієнт не відчував побічних ефектів взагалі.

Трохи більше людей мали побічні ефекти після другого щеплення Moderna – 81,9% – але це все одно означає, що приблизно кожен п'ятий пацієнт відчував себе добре.

Той факт, що у когось є сильна реакція на вакцину, не обов'язково означає, що вони краще захищені – це просто означає, що у них була сильніша запальна реакція, розповідає Вільям Мосс, доктор медичних наук, виконавчий директор Міжнародного центру доступу до вакцин при Школі громадської охорони здоров'я Bloomberg Джонса Гопкінса.

Чому люди по-різному реагують на вакцини?

Люди по-різному реагують на вакцини через декілька факторів: здоров'я, вік, стать, наявність імунітету, генетику, харчування, навколишнє середовище і використання протизапальних препаратів.

Деякі дослідження навіть показали, що час доби, коли вводиться вакцина проти сезонного грипу, може вплинути на реакцію імунної системи.

"Більш за все вираженість реакції залежить від додаткових компонентів, які входять в склад вакцин.

Так, наприклад, алюміній, який входить до складу багатьох інактивованих вакцин, викликає короткочасне місцеве запалення в місці введення вакцини, що змушує клітини імунітету мігрувати в цю ділянку", – пояснює Щербина.

Також, за словами інфекціоніста, реактогенними можуть бути компоненти самих збудників, що входять до складу вакцини.

Крім того, люди, які раніше хворіли COVID-19, зазвичай сильніше реагують на вакцину.

Організму необхідне невелике запалення, щоб розвинути сильний імунітет, але наразі немає способу виміряти цей рівень запалення і визначити, як він може відображати імунну відповідь людини.

Загалом на сьогодні немає наукових доказів того, що людина з більшими побічними ефектами від вакцини краще захищена від COVID-19.

Чи можна перевірити ефективність вакцини за допомогою тесту на антитіла?

Формально, здати аналіз на антитіла до COVID-19 можна, каже Євгеній Щербина.

"У випадку виявлення антитіл до кору, або вітряної віспи, наприклад, ми можемо встановити, що організм відреагував на вакцину та формує адекватний захист на майбутнє", – розповідає інфекціоніст.

Але практично – перевірка антитіл не має ніякого сенсу, тому что не тільки антитіла захищають від хвороби, а і Т-клітинний імунітет, який неможливо виміряти в звичайних лабораторіях.

"І не завжди відсутність антитіл після вакцинації говорить про те, що у людини не сформувався імунітет.

Треба розуміти, що виробники вакцин завжди проводять якісні дослідження для встановлення оптимального курсу вакцинації, який дасть адекватний захист для більшості вакцинованих", – додає Щербина.

Тому кожній окремій людині треба просто закінчити цей курс вакцинації і жити далі, радить інфекціоніст.

Катерина Хорощак, УП. Життя

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