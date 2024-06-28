Які вищі військові навчальні заклади є в Україні і як туди вступити у 2024 році?

В українських закладах вищої освіти невдовзі розпочнеться вступна кампанія. Заяви на вступ абітурієнти зможуть подати з 19 по 31 липня.

Однак у вищих військових навчальних закладах прийом документів закінчується раніше. Крайній термін подачі заяв на "бакалавра" майбутніх курсантів – 1 липня. До цього часу їх потрібно принести до територіальних центрів комплектування (ТЦК та СП).

Якщо абітурієнт не має змоги прийти до ТЦК, то до 20 липня може подати заяву безпосередньо до приймальної комісії вишу.

Після цього доведеться пройти військово-медичну комісію та фізичне випробування.

Які ще особливості вступу до військових вищих навчальних закладів у 2024 році, і куди можна подати документи – розповідаємо.

ВІДЕО ДНЯ

Види військових закладів освіти і терміни навчання

Для того, щоб отримати військово-облікову спеціальність і військове звання, цивільна молодь може вступити до:

закладу фахової передвищої військової освіти (військового коледжу);

вищого військового навчального закладу (військового університету, академії, інституту);

військових навчальних підрозділів вищої освіти (військової кафедри навчального закладу).

Навчання на бакалавра у військових вишах проходить за схемою підготовки "курсант". Це означає, що впродовж усього навчання студент матиме статус військовослужбовця. А після випуску йому нададуть первинне офіцерське звання – молодший лейтенант.

Щоб отримати ступінь бакалавра у таких закладах освіти, потрібно вчитися 4 роки. Після того, як випускник завершить навчання на денній формі, зможе проходити військову службу на посадах офіцерського складу.

Термін навчання для фахового молодшого бакалавра у військових коледжах – 2 роки. Після випуску студенти зможуть проходити службу на посадах сержантського і старшинського складу.

Навчання у військових навчальних закладах – безкоштовне, на нього здійснюється держзамовлення.

Хто може вступити до військових вишів?

Вступити до вищих військових навчальних закладів можуть хлопці і дівчата, які отримали повну загальну середню освіту. Крім того, студентами ВВНЗ можуть стати ті, хто закінчив ліцеї, технікуми, коледжі та університети, тобто отримали професійну, професійно-технічну, фахову передвищу або вищу освіту.

Ще одна умова для вступу – придатність до служби за станом здоров'я.

На навчання прийматимуть цивільну молодь віком від 17 до 30 років. Вступити до військових вишів можуть й абітурієнти, яким 17 років виповнюється у рік зарахування на навчання, а також військовослужбовці та військовозобов'язані віком 18 до 30 років. Але лише ті, які не мають звань офіцерського складу.

У довіднику Міністерства оборони наголошують, що жінок приймають на навчання на рівних правах із чоловіками, тобто вони можуть проходити службу за тими ж спеціальностями та у таких самих умовах.

Жінки проходять навчання у військових вишах на рівні з чоловіками palinchak/depositphotos

Як подати заяву на вступ до військового освітнього закладу?

Для того, щоб вступити до вищих військових закладів освіти, можна обрати один із варіантів конкурсу:

за результатами мультипредметного тесту (НМТ) 2024, 2023, 2022 років або ж за результатами зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) 2021 року;

за результатами вступних випробувань з конкурсних предметів, які визначив заклад освіти.

Після цього на вступника чекає медичний огляд, психологічний відбір і фізиче випробування.

Ті, хто вступатиме до військових коледжів, тобто планує здобувати фахову передвищу військову освіту, має лише один варіант – пройти вступне випробування (перевірку знань із 4 конкурсних предметів). Його форму і порядок визначає сам освітній заклад.

Іспити від закладу освіти мають пройти й ті, хто вступатиме на програми для здобуття ступеня "Магістра". Саме за ними абітурієнта будуть зараховувати до конкурсного відбору.

Для того, щоб подати заяву, абітурієнти мають звернутися до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) та додати до неї необхідні документи. До 1 липня ТЦК повинен передати їх приймальній комісії навчального закладу.

У заяві треба вказати:

прізвище, ім’я та по батькові;

день, місяць і рік народження;

поштовий індекс, адресу місця проживання та номер телефону;

назву обраного навчального закладу або військової кафедри;

код спеціальності та спеціалізацію підготовки;

перелік конкурсних предметів НМТ, на які реєструвався вступник у 2024 році, або результати ЗНО 2021 чи НМТ попередніх років.

До заяви потрібно додати:

автобіографію;

копію документа, що посвідчує особу;

копію військово-облікового документа;

копію реєстраційного номера картки платника податків(РНОКПП) або серію та номер паспорта;

копію документа про повну загальну середню освіту (чи документа про освітньо-кваліфікаційний рівень, освітньо-професійний ступінь фахової передвищої або ступінь вищої освіти) і додатку до нього;

медичну картку;

медичну довідку про проходження психіатричного огляду;

сертифікат про проходження наркологічного огляду;

копії документів, які встановлюють право на пільги (за наявності);

шість кольорових фотокарток розміром 3×4 см;

два поштових конверти з марками, адресою місця проживання та адресою ТЦК та СП, де вступник перебуває на військовому обліку.

Військові, які хочуть вступити до освітнього закладу, мають подати до приймальної комісії:

документ, що посвідчує особу;

військовий квиток;

оригінал документу про повну загальну середню освіту (чи документ про освітньо-кваліфікаційний рівень, освітньо-професійний ступінь фахової передвищої або ступінь вищої освіти) і додаток до нього;

сертифікати НМТ або ЗНО (для військових, які служать за контрактом – за наявності);

оригінал облікової картки платника податків (РНОКПП);

оригінал документа про право на пільги (за наявності).

За отриманою заявою та документами у ТЦК складають особову справу.

Якщо абітурієнт не має змоги звернутися до центру комплектування, то до 20 липня надсилає заяву з документами безпосередньо до приймальної комісії обраного закладу освіти. Це можна зробити особисто, електронною чи звичайною поштою.

Військовослужбовці, які вступають до такого вишу, мають подати рапорт та відповідні документи до служби персоналу військової частини.

У рапорті вказують:

військове звання, прізвище, ім’я та по батькові вступника;

займану посаду;

рік, місяць, день народження;

раніше здобутий рівень (ступінь) освіти;

назву закладу, до якого хоче вступити військовослужбовець;

код і назву обраної спеціальності та спеціалізацію підготовки;

наявність або відсутність сертифікатів ЗНО або НМТ (для військовослужбовців строкової військової служби.

До рапорту потрібно додати:

копію документа, що посвідчує особу;

копію військово-облікового документа;

опію документа про повну загальну середню освіту (чи документа про освітньо-кваліфікаційний рівень, освітньо- професійний ступінь фахової передвищої або ступінь вищої освіти) і додатку до нього;

автобіографію;

службову картку;

шість фотокарток розміром 3×4 см, які завірені посадовою особою служби персоналу штабу військової частини.

До 1-го липня також необхідно пройти первинний медичний огляд. Його здійснюють у ТЦК чи військовій частині. Якщо вступники не мають можливості отримати висновок військово-медичної комісії там, огляд також можна пройти у військовому закладі вищої та фахової передвищої освіти.

Із 20 по 30 липня приймальні комісії проводитимуть конкурсний відбір. Він буде проходити в місцях, визначених закладами освіти. Якщо вступника приймають на навчання, то викликають його для подальших вступних випробувань. Якщо ні – повинні повідомити про відмову та пояснити її причину.

Які випробування потрібно пройти, щоб вступити до військового вишу?

Конкурсний бал вступника буде скаладатися з результів НМТ, ЗНО чи вступних іспитів з предметів, які визначив навчальний заклад, іспиту з фізичної підготовки, балу за особливі успіхи вступника, помножені на вагові коефіцієнти.

Окрім іспиту з фізичної підготовки абітурієнт має пройти професійно-психологічне обстеження.

На психологічному відборі будуть оцінювати мотивацію, нервово-психічну стійкість та профпридатність до навчання за відповідною спеціальністю.

Перевірка фізичної підготовки буде складатися із виконання трьох вправ: силові, на швидкість та витривалість.

Остаточний медичний огляд вступників військово-лікарська комісія буде проводити безпосередньо у закладах освіти. За його результатами вступника можуть визнати "придатним" або "непридатним" до навчання за станом здоров’я.

Якщо абітурієнт не погоджується із результатами вступних випробувань, то може подати апеляцію, яку розглядатиме апеляційна комісія вищого навчального закладу.

Завершальний етап вступу – зарахування на навчання, має відбутися не пізніше 1 серпня 2024 року. Зарахування є підставою для того, щоб зняти вступника з військового обліку до кінця його навчання.

Базова військова підготовка

З 1 вересня 2025 року в Україні мають запровадити базову військову підготовку для чоловіків віком від 18 до 25 років. Це військовий вишкіл, яким планують замінити строкову службу. Її можна буде проходити у вищих або фахових передвищих військових навчальних закладах, а також на кафедрах військової підготовки.

Базову військову підготовку у навчальних закладах запровадять з 1 вересня 2025 року hurricanehank/depositphotos

Базова військова підготовка буде включена до навчальних планів як окрема дисципліна і складатиметься з теоретичного і практичного курсу. Під час практики будуть вивчати первинну військово-професійну підготовку та тактичну медицину, яка має проходити у військових частинах або навчальних центрах.

БЗВП можна буде проходити за спеціальністю, яку студент здобуває у виші. Курсанти ж зможуть проходити її за своєю військово-обліковою спеціальністю.

У які вищі військові навчальні заклади можна вступити в Україні?

Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба

Щоб отримати бакалаврський ступінь і посаду офіцерського складу, за денною формою навчання до університету можна вступити за такими спеціальностями:

військовий льотчик;

пілот бойових вертольотів;

військовий штурман літаків і вертольотів;

командир підрозділів протиповітряної оборони Сухопутних військ;

фахівець з комплексів і систем зенітного озброєння Сухопутних військ;

фахівець з бойового управління польотами авіації;

фахівець повітряної розвідки;

фахівець безпілотних авіаційних комплексів;

фахівець з експлуатації та ремонту автоматизованих систем управління військами та озброєнням для військ ППО та авіації;

фахівець з радіоелектронних комплексів та систем озброєння;

фахівець і з експлуатації та ремонту комплексів та систем бортового обладнання військових літаків;

фахівець з радіоелектронних систем забезпечення польотів авіації;

фахівець з вивчення та впровадження досвіду застосування та підготовки військових частин (підрозділів) Повітряних Сил.

Ті, хто хоче служити за контрактом на посадах рядового, сержантського і старшинського складу, може вступити на бакалаврат заочної форми за такими цивільними спеціальностями:

інженерія програмного забезпечення;

електроенергетика, електротехніка та електромеханіка;

електронні комунікації та радіотехніка;

інформаційно-вимірювальні технології.

Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного

Академія проводить навчання на бакалавраті за денною формою на посади осіб офіцерського складу для майбутніх:

командирів підрозділів механізованих військ;

командирів підрозділів артилерії;

командирів підрозділів інженерних військ;

фахівців з морально-психологічного забезпечення у підрозділах (військових частинах) Сухопутних військ;

фахівців з систем та пристроїв ракетних комплексів;

фахівців з комплексів та приладів артилерійської розвідки;

фахівців з озброєння та техніки інженерних військ;

військових культурологів;

військових диригентів;

фахівців з вивчення та впровадження досвіду застосування та підготовки військових частин (підрозділів).

Щоб здобути бакалаврський ступінь освіти на заочній формі навчання і отримати змогу служити на контракті за посадами рядового, сержантського і старшинського складу, можна вступити на спеціальність "автомобільний транспорт".

Військова академія (м. Одеса)

На бакалавраті денної форми на посади осіб офіцерського складу в академії можна навчатися за спеціальностями:

командир підрозділів десантно-штурмових військ;

командир підрозділів морської піхоти;

командир підрозділів військової розвідки;

командир підрозділів сил спеціальних операцій;

фахівець повітряно-десантної служби;

фахівець з продовольчого забезпечення;

фахівець з речового забезпечення;

фахівець із забезпечення ракетним паливом, пальним та мастильними матеріалами;

фахівець транспортної логістики;

фахівець з експлуатації та ремонту ракетно-артилерійського озброєння;

фахівець зі зберігання боєприпасів, вибухових пристроїв, освітлювальних та сигнальних засобів;

фахівець з експлуатації автомобільної техніки військ;

фахівець квартирно-експлуатаційного забезпечення;

фахівець з розвідувально-інформаційної роботи.

У військові виші можна вступити на денну або заочну форму навчання e.kryzhanivsky/depositphotos

Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут

Для того, щоб здобути освітній ступінь "бакалавр" та посаду офіцерського складу, за денною формою навчання в інституті можна вступити на:

командирів підрозділів військового зв’язку;

фахівців з систем військового зв’язку;

фахівців із захисту інформації та кібернетичної безпеки в інформаційно-телекомунікаційних системах;

фахівців із кіберзахисту, кібервпливу та ведення кіберборотьби;

фахівців із кіберрозвідки;

фахівців з математичного, інформаційного та програмного забезпечення військових інформаційних систем;

фахівців з автоматизованих систем управління військами та озброєнням;

фахівців з радіоелектронних систем.

Інститут також проводить навчання за заочною формою. Він готує військових на посади рядового, сержантського і старшинського складу для служби за контрактом на цивільних спеціальностях:

комп'ютерні науки;

кібербезпека та захист інформації;

електронні комунікації та радіотехніка;

інформаційні системи та технології.

Житомирський військовий інститут імені С.П. Корольова

В інституті можна навчатися на денній формі та отримати ступінь бакалавра і звання офіцерського складу, якщо вступити на:

фахівця з радіоелектронної боротьби;

фахівця з радіоелектронної розвідки;

фахівця з захисту інформації з обмеженим доступом та автоматизації її обробки;

фахівця з інформаційного впливу;

фахівця з автоматизованої обробки інформації;

фахівця безпілотних авіаційних комплексів.

Щоб отримати військове звання сержантського і старшинського складу та навчатися за ступенем освіти "молодший бакалавр", можна вступити за спеціальністю:

фахівець з радіоелектронної боротьби;

фахівець з радіоелектронної розвідки;

фахівець з захисту інформації з обмеженим доступом та автоматизації її обробки.

За заочною формою для можливості служити на посадах рядового, сержантського і старшинського складу та здобути бакалаврський ступінь, інститут готує за спеціальностями:

автоматизація, компʼютерно-інтегровані технології та робототехніка;

електроенергетика, електротехніка та електромеханіка;

електронні комунікації та радіотехніка;

кібербезпека та захист інформації.

Національний університет оборони України

За денною формою навчання на бакалавраті для того, щоб після випуску служити на посадах офіцерського складу, в університет можна вступити на військового фахівця з фізичного виховання і спорту в ЗСУ.

Заочна форма для тих, хто надалі хоче служити на посадах рядового, сержантського, старшинського складу, в університеті є спеціальність "фізична культура і спорт".

Читайте також : Студентів-чоловіків відраховуватимуть за відмову від базової військової підготовки