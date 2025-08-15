Острів щурів, місто під одним дахом і собака Балто. 10 фактів про Аляску, яких ви могли не знати

15 серпня президент США Дональд Трамп і правитель РФ Володимир Путін мають зустрітися на Алясці.

Місцем зустрічі, за словами речника ексгубернатора штату, призначили військову базу біля міста Анкоридж через зручне розташування, безпеку та відповідну інфраструктуру.

Загальновідомо, що Штати купили Аляску в Росії у ХІХ столітті, а ще там дуже морозно.

Утім, цей край приховує значно більше цікавинок і таємниць. Розповідаємо їх на основі матеріалів Alaska Historical Society, Britannica, National Geographic Kids, All That’s Interesting, Gray Line Alaska, Holland America Hotels, Travel Alaska.

1. США придбали Аляску задешево

Підписання угоди щодо продажу Аляски Фото: Bettmann/Getty Images

США придбали Аляску у Російської імперії 30 березня 1867 року за 7,2 млн доларів (близько 2 центів за акр). Тоді це вважалося марною тратою грошей: американці навіть називали купівлю Аляски "дурістю Сьюарда" (на честь держсекретаря Вільяма Сьюарда).

Територія залишалася майже не заселеною до початку Клондайкської золотої лихоманки у 1896 році. Тоді виявилося, що земля багата на золото, нафту та інші ресурси, тож туди вирушили тисячі золотошукачів.

Корінні народи Аляски, зокрема інуїти, тлінкіти, хайда, алеути, атабаски та юпіки, і досі мешкають на цих територіях.

2. На Алясці є "місто під одним дахом" – майже всі мешканці живуть в одній будівлі

Begich Towers є прихистком майже для всього населення Віттіера Reed Young/The California Sunday Magazine

У невеликому місті Віттіер (Whittier), де живе трохи більш ніж 200 людей, майже всі мешканці опинилися під одним дахом – у 14-поверховій будівлі Begich Towers.

Віттіер заснувала армія США під час Другої світової війни як стратегічну базу та порт постачання. А Begich Towers збудували у часи Холодної війни такою, щоб вона витримувала бомбардування і могла бути автономною в екстремальних умовах.

Усередині є квартири, готель, пошта, школа, продуктовий магазин, лікарня, відділок поліції, пральня, церква і навіть тунель, що з’єднує будівлю зі школою, щоб діти не виходили назовні взимку.

Також у Віттіері функціонувала ще одна величезна будівля – Buckner Building, але її закинули у 1960-х.

Колись у Віттіері жили понад 1200 людей, а зараз – трохи більш ніж 200.

Потрапити до міста можна лише через довгий автомобільно-залізничний тунель, який відкривається за розкладом.

3. Собака Балто реально існував і доставляв ліки жителям Аляски, але він був не єдиним героєм

Пес Балто

У 1925 році у місті Ном спалахнула епідемія дифтерії. Єдиним ефективним лікуванням на той час була сироватка, яка містила антитіла проти хвороби.

Морські та повітряні шляхи до міста були недоступні через зимову негоду, та за допомогою собак-їздовиків американцям вдалося організувати "Рейс милосердя". Ліки та сироватку доставили 20 собачими упряжками на відстань 1 085 км за трохи більше ніж 5 днів.

Хоча у "Рейсі милосердя" до Нома брали участь близько 150 собак, найбільша слава дісталася собаці Балто, який очолив фінальну ділянку маршруту.

Погоничем його упряжки був Гуннар Каасен, який згодом отримав загальнонаціональну популярність і виступав із Балто у публічних заходах.

Самому псу встановили памʼятник, на честь нього назвали породу собак і створили мультфільм, хоча про роль інших тварин і їхніх доглядачів майже не говорили.

Наприклад, менш відомий пес-герой Тоґо очолив упряжку Леонгарда Сеппали, яка пройшла найнебезпечнішу частину маршруту – перетин замерзлої затоки Нортон-Саунд, де можна було провалитися під кригу. Тіло Тоґо нині зберігається у музеї Ідітароду на Алясці.

До речі, існувала версія, що Балто має предків серед вовків. Генетичні дослідження це спростували, але виявили, що пес дійсно мав дуже змішане генетичне походження.

Серед предків Балто були не лише пси породи сибірський хаскі, але й аляскинські їздовики, сільські собаки, гренландські собаки і тибетські мастифи.

Після смерті тіло собаки передали до Клівлендського природознавчого музею, де воно зберігається досі.

4. Аляска – найбільший штат США

У 1959 році Аляска стала 49-м штатом США. Площа Аляски – близько 1,723 млн км², що робить її більшою за сумарну територію 22 найменших штатів США.

Вона у 2,5 раза більша за Техас і майже в п’ять разів – за Японію.

5. На Алясці майже немає доріг і забудови

Аляска є домом для багатьох видів холодолюбних тварин Фото: Nicole Tow/Getty Images

До багатьох міст і селищ можна дістатися лише літаком, човном або снігоходом, бо доріг дуже мало.

За даними Федерального управління автомобільних доріг США, у 2020 році в Алясці загальна довжина громадських доріг становила лише понад 17 тисяч миль (28 тисяч км).

Також Аляска є однією з найбільш "незайманих" територій США: там мало забудови, лише 1% території перебуває у приватній власності, а 12% – у власності корпорацій корінних народів.

Не дивно, що тут досі збереглося багато вразливих видів. Серед фауни Аляски найвідоміші різноманітні ведмеді, зубри, карибу, лосі, видри тощо.

6. На Алясці найвищі гори Північної Америки, багато вулканів та найбільший льодовик

На Алясці багато вічної мерзлоти Фото: dsheedy33/Getty Images

На Алясці розташовані 17 із 20 найвищих гір Північної Америки, а найвища з них – Деналі (раніше називалася Мак-Кінлі) висотою 6 190 м.

Також там є багато льодовиків, зокрема Беринговий льодовик (Bering Glacier) площею понад 3 тисячі км² і довжиною близько 196 км. Він вважається найбільшим і найдовшим у континентальній Північній Америці.

Аляска відома й активними вулканами, яких налічується понад 130. Усе тому, що на півдні штат оточує один із найактивніших у світі сейсмічних поясів – Тихоокеанський вогняний пояс.

Найпотужніше виверження XX століття в Північній Америці сталося саме тут, коли у 1912 році про себе дав знати вулкан Новарупта.

Окрім того, на Алясці є понад 3 тисячі річок та 3 млн озер. У річці Кенай, до речі, спіймали найбільшого лосося у США, що важив 44 кг.

7. На Алясці фіксують найнижчі температури у США

Морські видри на Алясці Фото: Gerald Corsi/

Найнижчу температуру, коли-небудь зафіксовану на території США, вимірювали на Алясці в таборі Prospect Creek Camp 23 січня 1971 року. Тоді надворі було майже -80 °F (приблизно -60 °C).

8. Біля Аляски існував "Острів Щурів"

У 1780 році японське китобійне судно зазнало аварії біля західного кінця Алеутських островів. Щури з нього заселили найближчий острів і знищили місцеву пташину популяцію.

Місцина отримала назву "Острів Щурів". Його звільнили від гризунів лише у 2009 році – через 229 років після аварії.

9. Європейське "відкриття" Аляски розпочалося з острова Каяк

У 1741 році відбулося європейське "відкриття" Аляски. Під час другої Камчатської експедиції Вітус Берінг разом із німецьким натуралістом Георгом Вільгельмом Стеллером висадились на острові Каяк (Kayak Island) біля узбережжя Аляски.

Стеллер, зокрема, став першим європейським науковцем, який зібрав рослинні, тваринні та етнографічні зразки й зробив записи про корінних мешканців. Берінг на берег не виходив.

10. "Дірку від бублика" можна знайти неподалік від Аляски

Фото: cryopolitics/Getty Images

"Дірка від бублика" таки існує!

Це ділянка міжнародних вод у Беринговому морі, яка утворилася між західним узбережжям Аляски та східним узбережжям Чукотки через особливості морського кордону між США та Росією.

Зона під назвою Doughnut Hole розміщена за межами 370-кілометрових спеціальних економічних зон обох країн. Якщо подивитися на карту, ця зона нагадує "пробіл" між зонами США та Росії – звідси й кумедна назва.