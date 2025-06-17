"Самопоїдання" у Чилі та всихання Амазонки: премія Earth Photo показала фото переможців

У Британії оголосили переможців міжнародного фотоконкурсу Earth Photo-2025, присвяченого зміні клімату та взаємодії людини з довкіллям.

Головну нагороду отримав італійський фотограф Лоренцо Полі за серію Autophagy ("Самопоїдання") – чорно-білі знімки з чилійського мідного кар’єра Чукікамата глибиною майже 1000 метрів.

Знімок, за який Лоренцо отримає тисячу фунтів стерлінгів винагороди, демонструє, як видобуток корисних копалин людиною експлуатує природу, йдеться на сайті Earth Photo.

Лоренцо Полі, "Автофагія" Лоренцо Полі, "Автофагія" Лоренцо Полі, "Автофагія" Лоренцо Полі, "Автофагія" Лоренцо Полі, "Автофагія" Лоренцо Полі, "Автофагія" Лоренцо Полі, "Автофагія" Лоренцо Полі, "Автофагія" Лоренцо Полі, "Автофагія" Лоренцо Полі, "Автофагія" Лоренцо Полі, "Автофагія"

Переможець зазнимкував закинуте шахтарське містечко, яке поступово поглинається видобутком руди. Автор назвав свою роботу "зображенням непостійності видобувних циклів, що поглинають життя і смерть", пише CNN.

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Ця серія, за словами митця, демонструє "нестримне розширення видобувної діяльності" у гонитві за міддю, яка стала ключовим елементом переходу до відновлювальних джерел енергії.

Хто ще отримав головні нагороди Earth Photo 2025 у різних номінаціях

Ліам Ман, "Каркас крижаного чудовиська" Ліам Ман, "Каркас крижаного чудовиська" Ліам Ман, "Каркас крижаного чудовиська" Ліам Ман, "Каркас крижаного чудовиська" Ліам Ман, "Каркас крижаного чудовиська" Ліам Ман, "Каркас крижаного чудовиська" Ліам Ман, "Каркас крижаного чудовиська"

Премія Королівського географічного товариства "Клімат змін" – Ліам Ман за серію Carcass of the Ice Beast ("Каркас крижаного чудовиська").

Forestry England, екосистема лісу – Матео Борреро за фото Water line ("Лінія води"), що показує зниження рівня води в Амазонії.

Матео Борреро, "Лінія води" Earth Photo

Найкраще відео – Мохаммад Ракібул Хасан і Фабеха Монір за фільм The Taste of Honey ("Смак меду").

Резиденція Sidney Nolan Trust – Шейн Хайнан за серію Beneath | Beofhód.

Шейн Хайнан, Beneath Шейн Хайнан, Beneath Шейн Хайнан, Beneath Шейн Хайнан, Beneath Шейн Хайнан, Beneath Шейн Хайнан, Beneath Шейн Хайнан, Beneath

David Wolf Kaye Future Potential Award – Іссам Чорріб, La Hepica, Consumed Living Spaces ("Знищені життєві простори").

Іссам Чорріб, "Знищені життєві простори" Earth Photo

David Wolf Kaye Future Potential Award – Міранда Бартон за відео Soft Fascination ("Тиха захопленість").

Цифрова резиденція Photoworks – Шейн Хайнан, серія Beneath | Beofhód ("Знизу" або "Під").

Премія New Scientist, менторство з Тімом Бодді – Вівіан Ван за роботу Rotary Screw Taps.

Премія New Scientist, менторство з Девідом Стоком – Адам Себір за фільм Sikorluppoq ("Поганий морський лід").

Вівіан Ван, Rotary Screw Taps Вівіан Ван, Rotary Screw Taps Вівіан Ван, Rotary Screw Taps Вівіан Ван, Rotary Screw Taps Вівіан Ван, Rotary Screw Taps Вівіан Ван, Rotary Screw Taps Вівіан Ван, Rotary Screw Taps Вівіан Ван, Rotary Screw Taps

Виставку Earth Photo вже відкрили в Лондоні у Королівському географічному товаристві – вона триватиме до 20 серпня 2025 року.

Опісля проєкт "подорожуватиме" лісами Forestry England, об’єктами National Trust та резиденцією Sidney Nolan Trust.

Цьогоріч у конкурсі взяли участь понад 1582 фотографії та відеороботи. Журі, до якого увійшли експерти з фотографії, кіно, географії та охорони природи, обрали шортлист із 195 знімків і 8 відео від 40 авторів з усього світу.

Нагадаємо, раніше конкурс підводних фото показав найкращі знімки 2025 року.