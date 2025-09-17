36 операція за 3 роки: історія 10-річного хлопчика, який вижив після ракетного удару РФ в 2022 році

У Львові хірурги виконали складну операцію з реконструкції вушних раковин 10-річному Роману Олексіву, який отримав важкі опіки внаслідок ракетного удару росіян по Вінниці.

Це вже 36-та операція хлопчика за останні три роки, повідомили у Першому медичному об’єднанні Львова.

Роман Олексів – хлопчик, що вижив під час ракетного удару росіян по Вінниці влітку 2022 року. Тоді загинули 27 людей, серед них і його 29-річна мама, а він сам отримав тяжкі опіки 45% поверхні тіла.

Львівські лікарі не були певні, що дитина доживе до транспортування за кордон. Однак хлопчик впорався, повернувся додому і продовжив відновлення у лікарні Святого Миколая, на базі якої діє Центр дитячої реабілітації Unbroken KIDS.

Наразі у медзакладі працює місія провідних пластичних та реконструктивних хірургів із Шотландії, які спільно з львівськими колегами виконують складні втручання пацієнтам з деформаціями вушної раковини та носа.

Саме ця команда виконала хлопчику операцію з білатеральної реконструкції вух, що передбачає відновлення форми обох вушних раковин.

"Для цього використали власний реберний хрящ пацієнта. А також одномоментно виконали втручання зі звільнення рубцевої контрактури на обох кистях. Ця складна комбінована операція має виправити як естетичні вади вуха, так і відновити функціональність рук, що особливо важливо для хлопчика", – пояснили у лікарні.

Для хлопчика за останні три роки це вже 36-та операція. Вона минула успішно, наразі дитина має пройти реабілітацію.

