Хлопчик, який вижив після ракетного удару по Вінниці, зняв маску проти рубців, яку носив два роки

Хлопчик, що вижив після ракетного удару РФ по Вінниці, зняв протирубцеву маску після двох років реабілітації

Роман Олексів – хлопчик, який вижив після ракетного удару по Вінниці 14 липня 2022 року – зняв спеціальну блакитну маску, яку носив протягом двох років. Вона допомагала уникати утворення рубців на обличчі дитини після отримання важких травм.

Батько хлопчика Ярослав Олексів опублікував нові світлини сина – уже без маски на обличчі.

14 липня 2022 року Роман чекав із мамою Галиною на прийом лікаря у Вінниці, коли російські ракети вдарили по центру міста. 29-річна жінка загинула на місці, як і медик та ще 25 людей.

Роман вижив, хоч отримав 45% опіків тіла та пошкодження внутрішніх органів. За словами батька хлопчика, "все його тіло було обпалене. Коли він виповзав після вибуху, сідав на гаряче каміння, через що обпік ноги та сідниці".

Роман в масці проти рубців Фото: Ярослав Олексів

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Після трагедії Роман переніс 27 операцій і більше ніж 100 днів перебував у реанімації в Університетській клініці Дрездена. У Німеччині він почав носити компресійний одяг і спеціальну маску, які стримували ріст рубців та готували шкіру до подальшої пластики.

Лікарі прогнозували, що хлопчик не зможе самостійно ходити, але він здивував усіх своєю наполегливістю.

Згодом Роман повернувся на навчання до рідної школи, а також відновив заняття з бальних танців і гри на баяні.

Наприкінці 2024 року завершився черговий етап його лікування – зняття протирубцевої маски.

"От прийшов час, коли синя маска залишається спогадом про той період нашого життя. Тепер наші реабілітації виглядають і виглядатимуть інакше. Подумки ми вже вдома в Україні. Сподіваємося, незабаром це станеться насправді. Там розпочнеться нова сторінка – життя, одужання і мрій!" – зазначив батько хлопчика.

Нагадаємо, 14 липня 2022 року росіяни обстріляли центр Вінниці. Загинуло щонайменше 20 людей, понад півсотні отримали важкі поранення. Тоді від отриманих травм померла 4-річна Ліза, яка з мамою йшла до логопеда.