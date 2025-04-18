Крашанки власноруч: 10 ідей, як пофарбувати яйця на Великдень

Для фарбування яєць можна використовувати як штучні, так і натуральні барвники

Існує багато способів прикрасити яйця до Великодня – фарбувати штучними та натуральними барвниками, малювати чи дряпати на шкарлупі візерунки, розписувати крашанки воском.

Майстри та майстрині діляться домашніми методами фарбування, і кожен може обрати той, який стане до вподоби.

"УП Життя" зібрала креативні способи, як прикрасити великодні яйця, котрі можна повторити вдома власноруч.

Космічні крашанки

Щоб зробити великодні крашанки з космічним візерунком, для початку потрібно відварити яйця у підсоленій воді. Для того, аби малюнок вийшов яскравішим, краще взяти для фарбування яйця білого кольору.

Поки вони варяться, у декількох місткостях потрібно розчинити з водою сухі барвники різних кольорів і додати у кожну по ложці оцту.

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Далі треба загорнути яйце у шматок паперового рушника або білої серветки і по черзі нанести на нього краплі барвників кожного кольору. Для нанесення можна використати ватяну паличку чи ложку. Це треба робити доти, поки яйце не зафарбується повністю.

Щоб барвник залишився на яйці, слід дочекатися поки яйця, загорнуті в серветки, повністю висохнуть. Після цього зняти папір з яєць і змастити їх невеликою кількістю рослинної олії.

Замість барвників можна використовувати й маркери або фломастери бажаних кольорів. Варто лиш помалювати на серветці чи шматку рушника кількома маркерами, загорнути в нього яйце і зверху побризкати водою. Далі дочекатися поки серветка висохне, і зняти її з яйця.

Варто слідкувати за тим, щоб фарба з фломастерів не просочилася через шкалупу. Якщо це трапилося, такі яйця краще не їсти.

Яйця з візерунком із рису

Щоб зробити візерунок на яйцях за допомогою рису, спочатку також варто їх відварити. Знову ж, краще, аби яйця були білими – так кінцевий малюнок стане більш помітним.

Далі в окремі пакетики потрібно висипати по склянці рису. Можна використовувати й менше крупи, але важливо, щоб цієї кількості вистачило для того, щоб "закопати" в неї яйце повністю.

У кількох місткостях слід розвести з водою харчові барвники та ретельно розмішати.

Кожну з цих сумішей потрібно перелити в окремий пакетик з рисом. Потім скрутити його і м'яти в руці, ретельно перемішуючи крупу з барвником.

Вже відварені гарячі яйця треба витерти від залишків води рушником, а потім повністю занурити кожне яйце у пакетик з рисом.

Після цього знову почати м’яти, покриваючи фарбованою крупою яйце.

Згодом потрібно обережно витягнути яйця з пакетиків, не пошкодивши візерунок, та викласти їх на тарілку до повного охолодження.

Опісля зняти залишки рису з яєць.

Діамантові крашанки

Якщо ви хочете отримати блискучі крашанки темно-рожевого або чорного кольору, можете пофарбувати їх у вині. Цей спосіб був дуже популярним у мережі торік.

Для такого фарбування слід покласти у каструлю декілька яєць і залити їх солодким червоним вином, щоб повністю покрити рідиною. Дехто радить додати туди й кілька столових ложок цукру та оцту, щоб ефект фарбування був помітнішим.

Яйця потрібно варити у вині 7-10 хвилин після закипання, а далі залишити на 12 годин у тій самій каструлі.

Після того, як час сплив, дістати їх, викласти на серветки і дочекатися висихання.

Яйця стають блискучими через кристали цукру, які залишаються на них після того, як вино випаровується. А винна кислота допомагає шкарлупі краще вбирати червоний пігмент.

Замість червоного вина для блискучих крашанок можна використовувати й біле. Тоді вдасться пофарбувати яйця у будь-який колір.

Для цього перед варінням потрібно додати до вина сухий харчовий барвник бажаного відтінку.

#блестящиеяйца ♬ Infinity (Piano Version) - Jaymes Young @vkusnyatina8898 Блискучі крашанки в вині🪺 *цього року це дешевше аніж лушпиння цибулі🙊 🌱Інгредієнти ~ 8 яєць і більше: 8 і більше яєць білого кольору біле вино солодке/напівсолодке(саме дешеве) - 750 мл-1 л 3-4 ст. л. цукру харчовий барвник 🌱Приготування 🔴барвник краще додати після варіння яєць в вині ▪️Яйця вимийте, можна разом із содою, тоді ефект блискіток буде більшим ▪️З‘єднуємо вино, цукор, кладемо яйця, варимо 10 хв до готовності яєць ▪️Додаємо барвник, розмішуємо ▪️Залишаємо яйця в вині на 12-14 годин. Після - обережно виймаємо, кладемо в тарілку чи на решітку і даємо повністю висохнути! 🍷Якщо візьмете червоне вино - будуть яйця дуже темного сіро-фіолетового кольору 🍷Якщо візьмете біле вино - можете тексперементувати з будь-якими кольорами яєць. Автор:@anny.cooking Ещё больше рецептов у меня в Инстаграме vkusnyatina8898 заходи и подписывайся #яйца #яйцанапасху #яйцаввине #рецептыяйца

Яйця з паперовим малюнком

Для цього способу декорування яєць знадобляться лиш паперові серветки з будь-яким малюнком, яєчний білок та ножиці. Також доведеться скористатися пензлем для малювання.

Спочатку потрібно відділити від серветки нижній білий шар, бо у пригоді стане лише верхній – той, на якому надруковані малюнки або візерунки.

Потім вирізати з серветки потрібні зображення і по черзі прикладати малюнки до яйця.

Кожен вирізаний шматочок з допомогою пензлика слід покрити тонким шаром яєчного білка і закріпити на потрібному місці.

Після того, як яйце буде повністю обклеєне, варто дати йому час для висихання.

Крашанки з позолотою і натуральними барвниками

Аби зробити креативні крашанки, можна використати й природні барвники. За допомогою рослин та спецій вдасться отримати блакитні, сині, зелені, жовті, коричневі кольори та їхні відтінки. А потім прикрасити вже фарбовані яйця на свій смак.

До прикладу, у такий спосіб можна зробити крашанки з позолотою.

Для першого варіанту крашанок потрібно засипати сушені пелюстки каркаде в каструлю, залити їх водою, додати ложку оцту та дрібку солі.

Далі покласти туди яйця, поставити на вогонь і після закипання варити їх 5-7 хвилин.

Зварені яйця залишити у воді з каркаде на 2-8 годин. Від того, скільки часу вони там лежатимуть, буде залежати насиченість кольору – блакитним він вийде, чи темно-синім.

Згодом потрібно витягнути яйця і просушити серветкою. А далі можна викласти на них шматочки золотої харчової фольги і розрівняти їх сухим пензлем.

Щоб зробити другий варіант великодніх яєць з позолотою, для кольору основи можна використати червоноголову капусту. Завдяки пігменту в її листках яйця фарбуватимуться у смарагдовий колір.

Для цього потрібно нашинкувати пів голівки капусти середнього розміру, покласти її у каструлю та залити водою.

У воду додати ложку оцту, поставити на повільний вогонь і довести до кипіння.

Опісля варити ще 30-40 хвилин, а потім – процідити.

Яйця ж зварити окремо і готовими одразу занурити у капустяний відвар. Залишити їх у відварі варто на 4 години.

Після цього потрібно викласти крашанки на серветку для висихання.

Щоб на фарбованому яйці зʼявився візерунок, можна пошкрябати його зубною щіткою. А далі можна побризкати на яйця рідким золотим харчовим барвником або натерти гелевим.

Щоб отримати крашанки червоного відтінку, можна занурити їх у сік чорної смородини.

Для блакитного – використати заварений чай матча.

Ддля бежевого чи коричневого – залити окропом три столові ложки кориці.

Оливковими крашанки стануть, якщо варити їх у воді з кількома ложками куркуми та каркаде.

Декорування яєць матеріалами для творчості

Наступні способи декорування яєць можуть чудово підійти для того, щоб втілити їх разом з малечею.

Наприклад, можна намалювати візерунки на яйці за допомогою гуаші та зубочисток.

Або ж нанести фарбу на пальці і залишити відбитки на крашанці. Після цього посипати ці місця сухими блискітками.

Аби прикрасити крашанки, можна також спробувати використати різнокольоровий папір. Варто лиш вирізати з нього шматочки у формі бажаних фігур – кружечків, трикутників, квадратів, смужок, і наклеїти до яйця так, щоб утворився принт.

Крапанки та дряпанки в домашніх умовах

За допомогою воску можна зробити традиційний український вид великоднього яйця – крапанку.

Для цього потрібно запалити свічку і канцелярською кнопкою чи голкою нанести на яйце воскові крапки. Наносити розплавлений віск на майбутню крапанку можна й одразу зі свічки.

Коли плями з воску на яйці застигнуть, потрібно занурити його у штучний або барвник бажаного кольору.

Після того, як фарба висохне, потрібно прогріти яйце над свічкою, щоб воскові крапки розплавилися. Далі – витерти його.

Якщо ви хочете, щоб крапки були кольоровими, після цього можна занурити яйце в інший колір барвника.

Ще один давній вид декорованих великодніх яєць – дряпанки. Зробити їх можна, пофарбувавши яйце натуральним або штучним барвником, а після цього гострим предметом видряпати на ньому бажаний візерунок. Для дряпання підійде голка, канцелярська кнопка або шпилька.

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