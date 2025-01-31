"Найгірші показники з 2000 року": 87% українців минулого року мали стрес

У 2024 році тільки 10% населення України не стресували, 87% українців потрапляли щонайменше в одну стресову ситуацію, а 3% – не змогли відповісти на запитання про це.

Майже 40% респондентів (39%) переживали бомбардування і обстріли, 30% пережили чи продовжують переживати розлуку з близькими, повідомляє Київський міжнародний інститут соціології.

Більше чверті опитаних (26%) пережили смерть близьких у 2024 році. Ще 23% пережили хворобу близьких, а 18% хворіли самі.

Фахівці КМІС кажуть, що у 2023 і 2024 роках показники виявилися найгіршими з 2000 року. Для порівняння, у 2013 довоєнному році у тій чи іншій стресовій ситуації було 52% населення.

Інфографіка: КМІС

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Драматичне зростання рівня стресів відбулося після початку повномасштабної війни, коли кількість тих, хто не переживав жодного стресу, зменшилося до 13% у 2022 і до 8% у 2023, а, відповідно, близько 9 з 10 українців переживали один із видів стресу.

У 2024 році 10% не переживали жодного стресу, що не надто відрізняється від 2023 року. Однак, за словами фахівців, стрес не завжди передбачає дистрес (емоційне виснаження і неможливість адаптуватися до ситуації).

Попри те, що з 2022 року життя українців пов’язане з суцільними стресовими ситуаціями, вже три роки вони продовжують боротися і долати труднощі.

"Звичайно, чим більше стресових ситуацій, тим вищий рівень дистресів. Але те, що 87% населення України переживали у 2024 році ту чи іншу стресову ситуацію, не означає, що всі вони мають дистрес.

Високий рівень переживання стресових ситуацій не означає, що українці готові скласти руки, а все одно попри всі складнощі демонструють волю продовжувати боротьбу", – коментує соціолог Володимир Паніотто.

Інфографіка: КМІС

Інші дослідження КМІС показали, що більшість українців готові терпіти війну стільки, скільки це буде потрібно, усвідомлюють, що війна є екзистенційною, і вважають мир на будь-яких умовах неприпустимим. Також більшість опитаних не готові до територіальних поступок.

Опитування проводили упродовж 2-17 грудня 2024 року і в ньому взяли участь 985 повнолітніх респондентів.

До вибірки не потрапили жителі територій, які тимчасово не контролюються владою України (водночас частина респондентів – це ВПО, які переїхали з окупованих територій), а також люди, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.

За звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,3) не перевищувала 4,1% для показників, близьких до 50%, 3,5% для показників, близьких до 25%, 2,5% – для показників, близьких до 10%, 1,8% – для показників, близьких до 5%.