Скільки українців вважають себе віруючими? Результати опитування

За останні три роки в Україні зменшилася частка тих, хто вважає себе віруючими. У 2024 році 68% українців заявили, що сповідують яку-небудь релігію.

При цьому серед населення зменшується кількість прихильників Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП).

Про це свідчать результати опитування соціологічної служби Центру Разумкова.

Скільки українців вважають себе віруючими?

Дані соціологів свідчать, що до 2021 року частка українців, які визнавали себе віруючими дещо підвищилася до 74%. Однак згодом їхня кількість зменшилася. Минулорічне опитування демонструє, що 68% опитаних заявляють, що сповідують яку-небудь релігію.

Традиційно частіше релігійними себе вважають респонденти із Заходу України (85% опитаних), а найменше жителі Сходу – 55%. Автори дослідження зауважують, що з 2000 року частка тих, хто вважає себе віруючим, зросла в Центральному, Південному та Східному регіонах, а на Заході не змінилася.

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Відтак серед українців зменшується частка тих, хто вважає себе віруючими.

Автори опитування зауважили, що рівень релігійності корелюється з віком опитаних – чим вищий вік, тим більша частка тих, хто заявляє, що сповідує якусь релігію.

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У 2024 році серед опитаних віком від 18 до 24 років лише 52% вважали себе віруючими, при цьому серед інших вікових груп ця частка склала від 61 до 76 відсотків.

Опитування показало, що серед жінок більше релігійних людей (76%), ніж чоловіків (58%). Також мешканців сіл частіше називали себе віруючими (76,5%), порівняно з жителями міст (63,5%).

Церкві довіряє більшість респондентів – 62,5%. Більшість з них – із Західного регіону (78%), а найменше – зі Східного (47%).

Скриншот/Центр Разумкова

До якої конфесії себе відносять українці?

За даними фахівців Центру Разумкова, після 2014 року спостерігається тенденція зниження чисельності українців, які ідентифікують себе православними. У 2024 році православними християнами себе назвали 55% опитаних, коли у 2014 таких було 70%.

Водночас за цей період частка греко-католиків зросла з 8% до 12%. Ще 10% респондентів назвали себе "просто християнами", а 18% вказали, що не відносять себе до жодного з існуючих віросповідань.

Скриншот/Центр Разумкова

Минулого року 35% опитаних українців віднесли себе до вірних Православної церкви України – це на 7% менше, ніж у 2023 році. Однак соціологи стверджують, що зменшення частки вірян ПЦУ співвідноситься зі зменшенням чисельності православних, порівняно з минулим роком.

У 2024 році лише 5,5% учасників опитування заявили, що відносять себе до Української православної церкви Московського патріархату, що на 7,5% менше, ніж у 2021 році.

Скриншот/Центр Разумкова

Які стосунки побутують між представниками різних конфесій та релігій?

Більшість респондентів (54%) вважають, що відносини між вірними різних церков та релігій у їхній місцевості є спокійними. Ще 10% опитаних назвали комунікацію між ними дружньою.

Водночас порівняно з 2022 роком майже не змінилася частка опитаних, які вважають такі стосунки конфліктними. Напруженими їх назвали 9% респондентів, що на 5% менше, ніж у 2022 році.

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"На конфліктність або напруженість у відносинах між вірними різних церков вказують 20% респондентів у Центральному регіоні, 13% – у Західному регіоні, 10% – у Східному, і лише 1% – у Південному", – пояснили автори дослідження.

За спостереженнями соціологів, найчастіше учасники опитування конфліктними чи напруженими називали відносини між представниками ПЦУ та УПЦ МП – 11% від усіх респондентів.

Скриншот/Центр Разумкова

Опитування провели фахівці соціологічної служби Центру Разумкова в період від 25 по 31 жовтня 2024 року методом face-to-face – особистого інтерв'ю.

У дослідження взяли участь 2017 українців віком від 18 років, що проживають на територіях, які контролює уряд України та на яких не тривають бойові дії

Раніше результати опитування Київського міжнародного інституту соціології показало, що 70% українців називають себе православними, а 12% населення не відносять себе до жодної релігії.