Як українці ставляться до тих, хто залишився на окупованих територіях? Опитування

Понад 40% українців сприймають людей, що залишилися на ТОТ, жертвами обставин

42% українців вважають людей, які залишилися на тимчасово окупованих територіях (ТОТ), заручниками складних життєвих обставин. Водночас 22% опитаних характеризують таких осіб як заручників Росії.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Фондом "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова.

Негативні характеристики для опису людей з ТОТ обрало 27% респондентів: зокрема, 13% вважають їх пристосуванцями, 9,5% – пасивними прихильниками "русского мира" та СРСР, а 4% – зрадниками, які підтримали збройну агресію Росії.

Респонденти, які до початку повномасштабного вторгнення проживали в південних областях, найчастіше розглядали людей на ТОТ як заручників життєвих обставин (57,5%) чи заручників Росії (30%).

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Схоже ставлення спостерігалося й серед респондентів зі східних та центральних областей: 51% і 41% відповідно вважають людей на ТОТ заручниками складних життєвих обставин, а 13,5% і 26% – заручниками Росії.

Респонденти із західних областей найчастіше обирали варіант, що характеризує людей на ТОТ як заручників життєвих обставин (30%) або пристосуванців (21%).

Крім того, респонденти, які мають близьких, що воюють, і ті, хто не має таких близьких, схожим чином оцінюють ситуацію. Обидві групи найчастіше розглядають людей на ТОТ як заручників життєвих обставин (40% і 47%) чи заручників Росії (23% і 18%).

Схожі думки висловили й респонденти, які мають близьких на ТОТ: більшість з них вважають їх заручниками життєвих обставин (47%) або заручниками Росії (19%).

Опитування проводилося у період з 29 листопада по 14 грудня 2024 року на територіях, що контролюються урядом України та на яких не ведуться бойові дії. Методом face-to-face було опитано 1518 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,6%.

Раніше ми розповідали, як українці ставляться до російськомовних, біженців, ВПО та співгромадян в окупації.