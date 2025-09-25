12-річний хлопець встановив рекорд зі штовхання гир: кожна з них важила по 8 кілограмів

12-річний Андрій Бірців встановив рекорд України з гирьового спорту серед дітей – хлопець виконав 41 поштовх двох гир по 8 кілограмів обома руками за 60 секунд.

Про це повідомила очільниця Національного реєстру рекордів Лана Вєтрова.

За її словами, Андрій здійснював поштовхи дуже чітко, що є критично важливим для силових рекордів.

"Раніше рекорди з гирями – це була прерогатива дорослих. Зараз все частіше в цій номінації встановлюють рекорди діти. Маленькі силачі показують такий клас, що їхні досягнення потрапляють до Національного Реєстру Рекордів", – зазначила Вєтрова.

12-річний рекордсмен народився у Донецьку. У 2017 році його родина переїхала до Дніпра. Коли Андрію виповнилося три роки, він почав займатися спортивною акробатикою та гімнастикою. Згодом до захоплень хлопця додались й дзюдо та кросфіт.

РЕКЛАМА:

"Андрій – 7-класник. І знаєте, що цікаво? При своїй завантаженості спортом, хлопчик є відмінником у навчанні. Усі 6 класів він закінчив на відмінно з похвальними листами.

А попереду в Андрія ще один рекорд, до якого він вже готується. І ми в нього віримо", – написала очільниця реєстру рекордів.

Раніше лучанка встановила національний рекорд, здобувши найбільшу кількість нагород у французькому боксі сават.