Матір двох дітей встановила світовий рекорд, пробігши 100 метрів босоніж по кубиках LEGO

Мама двох дітей із Нової Зеландії встановила світовий рекорд, пробігши босоніж по 100-метровій доріжці із розсипаними кубиками Lego. Це була одна із її мрій після пережитої хвороби

Матір двох дітей із Нової Зеландії Габріель Волл встановила світовий рекорд, пробігши босоніж по стометровій доріжці, на якій було розсипано близько 300 кг кубиків LEGO.

Так вона виконала завдання зі свого списку мрій, який склала після появи проблем зі здоров'ям у 2022 році.

Про це повідомляє Книга рекордів Гіннеса.

"У нашому відео Габріель носить сонцезахисні окуляри, ймовірно, щоб приховати сльози від болю, який вона відчуває, стоячи на всіх цих кубиках LEGO", – зазначають на сторінці Книги рекордів Гіннеса.

Габріель босоніж пробігла 100-метрову дистанцію у Крайстчерчі за 24,75 секунди, встановивши рекорд. Хоча його було зафіксовано ще в січні, відео з її забігом лише нещодавно стало вірусним.

Жінка описала враження від забігу як "незабутній" досвід: "Я пишаюся тим, що змогла подолати нові горизонти".

Щоб зберігати баланс, Габріель тренувалася бігати з ширше розставленими ногами. І хоча під час забігу трохи спіткнулась, швидко вирівнялася і дісталася фінішу з чудовим часом.

Жінка планує побити ще кілька рекордів, пов’язаних із LEGO – щоправда, наступного разу, ймовірно, будуючи з нього, а не наступаючи на нього.

