Зібрала колекцію нагород: викладачка луцького вишу встановила рекорд з французького боксу сават

Викладачка Луцького національного технічного університету Анастасія Коновальчук встановила національний рекорд, здобувши найбільшу кількість нагород у французькому боксі сават.

Рекорд зареєстрували 10 вересня, повідомила голова Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова.

"У її арсеналі – 27 нагород на чемпіонатах України, Європи і світу. Заслужена майстриня спорту України, нині вона одна з найсильніших спортсменок у світі в своєму виді спорту", – пояснює Лана Вєтрова.

Анастасія почала практикувати сават з моменту вступу у виш. Свої численні медалі вона зібрала впродовж останніх 10 років змагань, повідомляють у пресслужбі Луцького національного технічного університету, де Анастасія зараз викладає.

"У мене зібралася чимала колекція медалей і кубків з всеукраїнських та міжнародних змагань. І я подумала: чому б не спробувати податися? Процедура тривала 5 тижнів. Багато дзвінків, перевірок, документів, протоколів, виписок зі змагань і міжнародних федерацій. Це був важкий шлях. Але я змогла", – поділилась враженнями рекордсменка.

РЕКЛАМА:

Нагороди Анастасії Коновальчук ЛНТУ

У Національному реєстрі рекордів перевіряли кожну медаль.

"Процедура отримання рекорду не така проста, як здається. Ми дуже серйозно ставимося до цієї справи і перед тим, як підтвердити інформацію, перевіряємо все по декілька разів. У випадку з Анастасією було нелегко – це зайняло чимало часу і зусиль. Але результат того вартий. Вона справді стала першою українкою, яка здобула найбільшу кількість нагород на чемпіонатах України, Європи та світу з французького боксу сават", – повідомила Лана Вєтрова.

Французький бокс сават – це вид спорту, що виник у Франції у XIX столітті. Його особливість у тому, що поєднуються удари руками як у класичному боксі та удари ногами як у кікбоксингу, але з чіткою технікою й правилами. Удари ногами наносять у спеціальному взутті – саватках.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про рекорд, який встановив 19-річний українець Артур Коваленко – він став наймолодшим українцем, який одночасно навчається у п’яти університетах.