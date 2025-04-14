"У той час я не думав – я діяв": 13-річний підліток розповів, як рятував поранених пасажирів у Сумах

13-річний сумчанин Кирило Ілляшенко був в автобусі з мамою, коли поряд влучила російська ракета. Вибух спричинив пожежу в транспорті, двері заблокувалися.

Однак Кирило не розгубився – виліз через вікно й почав допомагати іншим пасажирам вибратись із палаючого салону.

Про свій вчинок він розповів в ефірі телемарафону "Єдині новини".

"У той час я не думав – я діяв. Просто все робив на адреналіні", – каже підліток про порятунок пасажирів.

Він додає, що раніше не мав досвіду та навичок з надання допомоги.

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Спогадами про той момент хлопець також поділився з журналістами "Кордон.Медіа".

"Їдемо по Банковій – чую, як щось починає свистіти та падає. Потім – крики людей, та як вилітають вікна. Я впав, та на мене посипалось скло. Спочатку була невелика контузія, та всі звуки стали як в тумані.

Я подивився наліво-направо, та почув запах гарі. Тому подумав, що автобус вже горить або може загорітися. Я швидко встав, та почав деблокувати двері автобуса. Не виходило, тому викинув сумку у вікно та вистрибнув з нього, а тоді почав деблокувати двері з вулиці", – згадує підліток.

Інші пасажири автобуса не кричали, бо були шоковані. Коли ж вдалося відкрити двері, Кирило почав випускати людей. Обличчя його мами було в крові. Хлопець зізнається, що дуже за неї злякався.

Унаслідок атаки хлопець й сам отримав поранення – в його голову влучили три уламки. Один з них – найбільший металевий уламок – лікарям уже вдалося видалити. Два інші, за словами медиків, залишаться, адже розташовані занадто глибоко. Життю Кирила нічого не загрожує, але він поки перебуває під наглядом лікарів.

Його мама Марина зізнається, що досі не може оговтатися від пережитого.

"Важко заплющити очі – ця картинка стоїть перед очима. Ми не спали цілу ніч. Емоційно дуже важко. Я була в автобусі й бачила, як син допомагав. У цей момент я зрозуміла, що виховала справжнього чоловіка", – з гордістю додає мама підлітка.

Хлопець навчається у восьмому класі Сумської школи №4 та займається вільною боротьбою у місцевій дитячо-юнацькій спортивній школі.

На сторінці закладу назвали вчинок Кирила прикладом справжнього героїзму та подякували батькам за виховання сина.

Вчинок хлопця відзначив й Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Він навідав хлопця під час робочої поїздки до Сум.

Хлопцю за відвагу особисто подякував міністр внутрішніх справ МВС

"Зараз вся країна дякує Кирилу за вчинок. Це і є наше нове покоління Героїв: сміливе, рішуче та самовіддане", – зауважує очільник МВС.

Нагадаємо, 13 квітня російські окупанти випустили балістичні ракети по центру Сум. Внаслідок атаки загнули щонайменше 34 людини, серед них двоє дітей. Ще понад 119 цивільних отримали поранення.