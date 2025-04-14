У Тернополі пара викладачів вимагала 17 тисяч доларів за "допомогу" у відстрочці від мобілізації

У Тернополі подружжя викладачів пропонувало військовозобов’язаному посприяти в оформленні документів для відстрочки від мобілізації. Свої "послуги" вони оцінили у 17 тисяч доларів.

Пару викрили та оголосили їм про підозру, повідомляє Національна поліція Тернопільщини.

Правоохоронці встановили, що чоловік та дружина – викладачі місцевих навчальних закладів – пообіцяли військовозобов’язаному допомогти уникнути мобілізації.

Вони мали посприяти в оформленні фіктивних документів про догляд за їхнім родичем і на підставі цієї оборудки військовозобов’язаний мав отримати відстрочку від служби в армії.

"Для правдоподібності ділки запевняли, що мають знайомства і в медзакладах, і у ТЦК, тому проблем з оформленням документів не виникне", – розповіли у поліції.

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Правоохоронці зібрали докази та спільно зі Службою безпеки України оголосили подружжю про підозру. Їм загрожує до 8 позбавлення волі. Триває слідство.

Нагадаємо, нещодавно у Харкові затримали львів'янку, яка намагалася оформити фіктивне батьківство для сина.