Купила "онука": у Харкові затримали львів'янку, яка намагалася оформити фіктивне батьківство для сина

Львів'янці обрали запобіжний захід у вигляді триманні під вартою

У Харкові львів'янка за допомогою місцевої лікарки-акушерки "придбала" батьківство для свого сина, аби він отримав відстрочку від військової служби.

Тепер жінкам інкримінують перешкоджання діяльності Збройних сил України.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

Фото: Харківська обласна прокуратура Фото: Харківська обласна прокуратура

Правоохоронці встановили, що восени 2024 року 61-річна мешканка Львова звернулася за допомогою до своєї подруги, яка працює лікаркою-акушеркою в Харкові.

РЕКЛАМА:

Львів'янка попросила медичну працівницю підшукати вагітну жінку, батьком дитини якої можна було б вказати її сина.

"Вона розповіла, що у її 31-річного сина двоє дітей, він є особою призовного віку, підлягає мобілізації на особливий період і не має законних підстав для отримання відстрочки від призову. Львівʼянка попросила "врятувати" його від армії", – пояснили правоохоронці.

Лікарка погодилася допомогти подрузі і знайшла вагітну, яка за грошову винагороду погодилася у свідоцтві про народження батьком своєї дитини вказати сина львів'янки.

У грудні 2024 року мешканка Львова зустрілася з майбутньою матір'ю та передавала їй 400 доларів як частину винагороди за "допомогу".

Крім того, 61-річна жінка пообіцяла фінансово підтримувати матір свого "онука" до досягнення малюком віку трьох років.

Правоохоронці з'ясували, що наприкінці грудня 2024 року львів'янка переказала на рахунок вагітної 4200 гривень, аби та не відмовилася "породичатися".

Читайте також : Обіцяв допомогти зі вступом до аспірантури задля відстрочки: у Києві судитимуть експроректора НУБіП

Наприкінці лютого 2025 року жінка народила хлопчика, а згодом до Харкова приїхала львів'янка, аби оформити документи на дитину. "Бабуся" мала з собою нотаріально посвідчену заяву від сина про визнання батьківства та довіреність, з якими звернулася до одного з місцевих Центрів надання адміністративних послуг (ЦНАП).

Там львів'янку затримали працівники поліції. Їй вручили підозру за частиною 1 статті 114-1 Кримінального кодексу – перешкоджання законній діяльності Збройних сил та інших військових формувань в особливий період.

Жінці також обрали запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави.

За декілька днів правоохоронці також затримали лікарку, яка сприяла придбанню "батьківства" – вона отримала підозру за тією ж статтею, що й подруга.

Нагадаємо, в Києві судитимуть викладача приватного закладу вищої освіти Університету новітніх технологій, який за 10 тисяч доларів обіцяв чоловікові влаштувати його на роботу з бронюванням.