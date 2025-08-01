19-річний юнак став наймолодшим українцем, який одночасно навчається у п’яти вишах

19-річний Артур Коваленко став рекордсменом, навчаючись у 5 вишах одночасно

19-річний Артур Коваленко встановив рекорд – він став наймолодшим українцем, який одночасно навчається у п’яти університетах.

Про це повідомили керівниця Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова та Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова.

З 2022 до 2024 року Артур навчався у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка на спеціальності "Політологія". Та хлопець вирішив не обмежуватися лише однією галуззю.

Так, зараз Артур навчається у п’яти закладах:

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана – спеціальність "Політологія", денна форма;

Київський університет права НАН України – спеціальність "Право", заочна форма;

Державний університет "Київський авіаційний інститут" – спеціальність "Правоохоронна діяльність", заочна форма;

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна – спеціальність "Історія та археологія", заочна форма;

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова – спеціальність "Національна безпека", заочна форма.

Спеціально для Артура Національний реєстр рекордів відкрив нову номінацію – "Наймолодший українець, який навчається одночасно в п'яти університетах".

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"Його вибір – це прагнення всебічно осягнути ключові сфери розвитку держави.

[...] Цей унікальний юнак не просто вчиться – він показує, що вчитися – це драйвово і цікаво. Його день – точний механізм, де час не втрачається даремно. Його мотивація – зацікавленість новими знаннями. А його слова – кредо молодого покоління: "Я не змушую себе навчатися. Я навчаюся з вдячністю. Мені цікаво щодня", – розповіла Лана Вєтрова.

Артур також є лауреатом премії Президента України, волонтером та автором книги "Від роду до народу".

Його рекорд зафіксували у НУК імені адмірала Макарова.

"Син захотів, то ми тільки "за". Знаходили будь-які сили та кошти, аби втілити його мрію", – зазначив тато рекордсмена.

Раніше 5-річна Регіна Абрамова встановила національний рекорд з підкорення Говерли. Спортсменка зі Львова стала наймолодшою дитиною, яка самостійно зійшла на найвищу вершину країни.