Харків'янка потрапила до Книги рекордів Гіннеса: вона робила оберти на ковзанах-ходулях

Українка встановила світовий рекорд за кількістю обертів на ковзанах-ходулях.

Про це повідомляють на сайті Книги рекордів Гіннеса.

Аліса Пілішенко – українська фігуристка з Харкова. За 30 секунд вона зробила 34 обертання на ковзанах-ходулях.

Це своєрідна металева конструкція з палиць із підставками для ніг, яка дозволяє людині ковзати по льоду.

Рекорд зафіксували 27 січня 2025 року у Києві.

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У Книзі рекордів Гіннеса зауважили: Аліса довела, що "цей вид спорту не має меж досконалості".

"Багато речей здаються неможливими, поки їх не зробиш", – написала спортсменка у своєму Instagram.

Раніше ми розповідали історію 35-річного українця Дмитра Грунського, який за останні три роки сім разів увійшов до Книги рекордів Гіннеса. Чоловік може перетягувати важкі машини практично усіма частинами свого тіла.