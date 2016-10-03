Чорний понеділок. Тисячі жінок у Польщі вийшли на протест щодо заборони абортів

Свій мітинг учасниці назвали акцією застереження – Загальнопольсим страйком жінок, йдеться на польському ресурсі Dziennik Zachodni.

3 жовтня вони не вийшли на роботу чи навчання, скориставшись відпусткою чи можливістю взяти день на догляд за дитиною. Багато хто прийшов на кілька годин на робоче місце, а потім приєднався до акції.

Страйкарі хочуть публічно оголосити про свій спротив законодавству щодо абортів, оскільки минулого тижня Польський сейм відправив на доопрацювання проект закону про цілковиту заборону переривання вагітності, тим самим відкинувши пропозицію лібералізації дозволів на аборти.

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"Ми не можемо і не хочемо склавши руки дивитися на те, що відбувається із правами жінок у Польщі. У понеділок ми страйкуємо і водночас застерігаємо на майбутнє!", – наголосила одна із організаторок страйку, представниця Фундації позитивних змін.

Варшавські жінки сформували "стіну люті" перед будівлею партії "Право і справедливість". повідомляє польський телеканал Tvn24.

Учасниці вигукували гасло "Цей законопроект не пройде!".

"Ми як жінки повинні мати можливість вибору щодо свого тіла та всього життя. Це легко сказати: "збереження прав ненароджених дітей", але я б хотіла усіх, хто закликає до цього, побачити у дитячих будинках чи місцях для самотніх матерів", – розповіла активістка руху.

"Жінки повинні самі приймати рішення без політичного, економічного, фінансового чи будь-якого іншого тиску. Дуже добре, що серед нас багато молоді, яка хоче відповісти "ПіС" щодо їхньої політики", – підтримала учасницю протесту її колега.

Багато польських магазинів та кав'ярень сьогодні зачинені. Реклама:

"У нашій фірмі працює близько 100 осіб, із них 80 – жінки. Я хочу, щоб вони брали участь у протесті", – розповів власник мережі ресторанів у Вроцлаві Радослав Ольшевський.

Одна з працівниць мережі Ольшевського вважає вчинок свого шефа правильним.

"Не можна говорити: я не піду, замість мене вийде хтось інший. Якщо так робити – ніколи нічого не вийде", – поділилася Гражина Кєшковська.

Жінки, яким не вдалося вийти на вулиці свого міста на протест, підтримують його на своїх робочих місцях. Більшість із них – одягнені в чорне.

Учасниць акції протесту у Ґданську навіть підгодовують. Одна з жінок, яка прийшла, щоб приготувати їжу для страйкарів, розповіла, що робить ще із власної ініціативи. У Кракові на роботу не вийшли працівниці музеїв.

"Сьогоднішній протест має величезне значення, оскільки дія законопроекту зачіпає права всіх нас", – розповів директор Музею Галичини Якуб Новаковський.

Раніше у відповідь на потенційну заборону абортів у Польщі із можливою кримінальною відповідальністю за переривання вагітності, на Facebook почав поширюватися флешмоб із хештегами #czarnyprotest, #чорнийпротест, #blackprotest. Висловити свою позицію щодо свідомого переривання вагітності вирішили не тільки мешканці Польщі, а й українські користувачі соцмереж.