Папа римський Франциск дозволив прощення абортів

Про це у понеділок заявив Папа римський Франциск, повідомляє AFP на yahoo.com.

Раніше таке право священикам було надано на один рік.

"Я і надалі надам всім священикам, під час свого служіння, право відпущення гріха тим, хто здійснив аборт", – йдеться у апостольському листі Папи з нагоди кінця "Року милосердя", який закінчився у неділю.

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При цьому Папа римський Франциск зазначив, що "аборт є тяжким гріхом, бо кладе край невинному життю", але додав, що грішники повинні мати шанс покаятися.

Папа сподівається, що більше співчуття буде не тільки протидіяти ксенофобії, а й залучить людей до лона церкви.

Нагадаємо, що наприкінці жовтня 2016 року Польщу сколихнула хвиля масових протестів проти законодавчої заборони абортів.

Страйкарі оголосили про свій спротив законодавству щодо абортів, оскільки Польський сейм відправив на доопрацювання проект закону про цілковиту заборону переривання вагітності, відкинувши пропозицію лібералізації дозволів на аборти.

Після страйків уряд Польщі вніс зміни до закону про аборти.

"Я хочу заспокоїти тих, хто побоюється, що в Польщі будуть повністю заборонені аборти. Звичайно, не буде заборонено аборт, коли жінка стане жертвою згвалтування або якщо її життя знаходитиметься в небезпеці, чи якщо це зашкодить її здоров'ю", – сказав міністр науки і вищої освіти Польщі Ярослав Говін.

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