Львівський митрополит розповів, що війна на Донбасі – кара за "геноцид поляків"

В інтерв'ю польському католицькому тижневику "Niedziela" Львівський архієпископ-митрополит Римо-Католицької Церкви Мечислав Мокшицький розповів, що українському народу потрібно визнати свою вину у "геноциді поляків" та очиститися від цього гріха, тому що він пов'язаний із війною на Сході України.

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На запитання про те, чи може молитва у майбутньому принести довгоочікуваний мир і спокій Україні, архієпископ Мокшицький розповів, що війну варто сприймати й у духовному ключі – українські молодики гинуть там або повертаються скаліченими.

"Україна повинна задуматися, чому так відбувається. Господь не є Богом, котрий карає свій народ, своїх дітей, а дає нам знати, нагадуючи про своє право любові до іншої людини. Гадаю, що особливо ця відповідь повинна з'явитися зараз, в році появи Богогродиці у Фатімі, котра говорила, що комунізм є карою за гріхи, за відвернення від Бога, а одночасно закликала до повернення, покути і перепросин Господа. На українському народі надалі висить гріх геноциду, до якого йому важко донині признатися і з якого важко очиститися, хоч було кілька спроб так зробити, поміж іншим в 70-ту річницю подій на Волині", – говорить митрополит Мокшицький (переклад Романа Кабачія).

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Далі по тексту митрополит висловлює переконання, що допоки українці не визнають своєї вини та не очистяться від цього гріха, не матимуть благословення.

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За його словами, українцям потрібно перепросити у поляків за цей великий гріх геноциду.

"У цьому контексті молімося за навернення Росії – щоб поважала інші народи", – додає митрополит Мокшицький.

Прес-секретар Львівської архідієцезії РКЦ о. Андрій Легович прокоментував ZAXID.NET розголос через висловлюваня Мокшицького:

"Cпробуйте знайдіть там слова, що митрополит нібито сказав, що Донбас є карою за Волинь. Там немає таких слів", – заявив о. Андрій Легович.

Під "геноцидом поляків" Мокшицький вочевидь має на увазі Волинську трагедію, згоди у сприйнятті якої українська та польська сторони так і не дійшли.

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Волинську трагедію у Польщі називають різаниною, "Rzeź wołyńska". Йдеться про чистки українського і польського населення, здійснені Українською Повстанською Армією та польською Армією Крайовою за участю польських батальйонів шуцманшафту та радянських партизанів під час Другої світової війни на Волині.

Конфлікт через трактування Волинської трагедії тарпився цієї осені, коли у Києві за день до офіційної презентації МЗС попросило скасувати показ фільму "Волинь", що розповідає історію 1943 року.

Доктор філософських наук Олексій Панич для "Української правди. Життя" написав про те, що "Волинь" можна вважати фільмом, який розпалює міжнаціональну ворожнечу, якщо сприймати його не відсторонено-критичним оком, а в режимі емоційної участі в подіях, що розгортаються на екрані.

Пізніше стало відомо, що стрічка "Волинь" здобула найбільше нагород під час вручення щорічної премії Польської кіноакадемії "Орли-2017".