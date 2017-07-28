Хлопчику на візку відмовили в екскурсії на завод ROSHEN

Єгору Панасюку, хлопчику з ДЦП, відмовили в екскурсії на київський завод ROSHEN.

Цю інформацію "Українській правді. Життя" підтвердила його мама Вікторія.

Фото: Вікторія Панасюк, Facebook

"Я мала розмову з пані Наталею, старшим екскурсоводом. Вона підтвердила, що нам відмовили по причині того, що екскурсія обмежена в часі, в нас візок і ми будемо затримувати групу, – розповіла Вікторія. –

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Але у нас ніколи не було проблем у цьому питанні. Верх цинізму – мені запропонували почекати годину, і нам після екскурсії винесуть щось солодке".

Вікторія розповіла, що напередодні організатори екскурсії запитували ROSHEN, чи можна прийти дитині з інвалідністю, і отримали ствердну відповідь.

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Це був перший раз коли нам не дозволили піти на замовлену екскурсію по причині інвалідності. Дуже показово, що то був Рошен :)", – каже мама Єгора.

Вона також займається спецшколою "Надія". У цьому закладі навчається майже 400 дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку.

"Якщо в "Рошені" щось не підходить для таких дітей, то з ними треба працювати, щоб і в цих дітей був доступ", – переконана жінка.

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У відповідь на наш запит прес-служба ROSHEN відповіла, що компанія проводить екскурсії для всіх охочих, не обмежуючи нікого, в тому числі людей із особливими потребами.

"У випадках, коли записується група відвідувачів на інвалідних візках, екскурсовод змінює програму екскурсії з міркувань техніки безпеки та санітарних норм та виключає з нього приміщення, де безпосередньо йде процес виробництва, бо на колесах візків присутній бруд.

У випадках, коли виробничі приміщення виключаються з маршруту, екскурсія включає в себе розповідь про історію фабрики, перегляд тематичного фільму про виробництво шоколаду, дегустацію та солодкі подарунки всім учасникам групи", – йдеться у відповіді.

Прес-служба також стверджує, що організатор групи, до якої входив Єгор, при записі на екскурсію не попередив екскурсовода про те, що буде дитина з особливими потребами.

Однак мама Єгора стверджує, що організатори екскурсії попередили ROSHEN про те, що в групі буде дитина на візку.

Прес-служба переконує, що замість повної екскурсії запропонувала мамі з Єгором "альтернативу": "подивитися фільм, продегустувати продукцію та отримати подарунок".

У відповіді прес-служби також сказано, що організатор від групи сама вибачалася перед екскурсоводами за те, що не проінформувала про необхідну підготовку.

"Нам прикро, що з Єгором сталася така ситуація і пропонуємо відвідати екскурсію з повним маршрутом із спеціальним супроводом", – додає прес-служба.

Нагадаємо, Марина Порошенко активно виступає за інклюзію в Україні.

Коли переселенця Романа Кисляка, у якого ДЦП, у 2016 році вигнали з львівського ресторану, дружина президента Марина Порошенко запросила Романа на каву.

Тоді навіть започаткували флешмоб #НАКАВУЗДРУГОМ, щоб люди стали дружнішими до осіб з інвалідністю.

Марина Порошенко також є ініціаторкою законопроекту Про внесення змін до закону України "Про освіту" щодо особливостей доступу осіб з особливими освітніми потребами до освітніх послуг.

За нього проголосували 297 нарродних депутатів.

Ірина Андрейців, УП