Порошенко пообіцяв дати на навчання викладачів молодших класів 520 млн грн

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28 серпня 2017

У 2018 році в Державному бюджеті України буде передбачено 520 мільйонів гривень на підвищення кваліфікації вчителів, які навчатимуть першокласників нової української школи.

У 2018 році в Державному бюджеті України буде передбачено 520 мільйонів гривень на підвищення кваліфікації вчителів. Фото Rangizzz/Depositphotos

Про це сказав президент Петро Порошенко під час робочої поїздки в Донецьку область, повідомляє Укрінформ.

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"У 2018 році 520 мільйонів гривень у державному бюджеті будуть виділені на підвищення кваліфікації вчителів, які навчатимуть першокласників нової української школи по всій Україні", – заявив Порошенко.

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Раніше міністр освіти Лілія Гриневич повідомляла, що 20 тисяч учителів молодших класів, які будуть навчати першокласників у 2018-2019 навчальному році, пройдуть дистанційні та очні курси підготовки для впровадження нових принципів навчання.

Крім того, повідомлялося, що прем'єр-міністр Володимир Гройсман пообіцяв вчителям скасувати обов'язок вести облік дітей, які ходять до школи.


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