6 нововведень 2017 року, які свідчать про важливі зміни в Україні

2017-й назвати спокійним не вдасться.

Четвертий рік іде війна на сході й у владних кабінетах, а під ногами – відчуття невагомості, яке вселяє невпевненість у тому, що буде завтра.

Втім, 2017 приніс ще й чимало позитивних зрушень в країні. Вони дають шанс на те, що в деяких напрямках ми таки рухаємося правильно.

Реклама:

Повільно ми починаємо виборювати право на якісну медицину й освіту, захищати права дитини і боротися з домашнім насильством, а також усвідомлювати, що жорстоке поводження з тваринами – не той світ, у якому ми хочемо жити.

"Українська правда. Життя" розповідає про 6 важливих нововведень 2017 року, які показують зміни в Україні.

ОСВІТА

На початку вересня парламентарі ухвалили важливий закон "Про освіту".

Він відкриває шлях до впровадження реформи "Нова українська школа", яку розробила команда МОН.

Реклама:

Вчителям дадуть більшу свободу для творчості й нових підходів у викладанні, їм дозволять працювати за розробленими ними освітніми програмами.

А ще реформа обіцяє підвищувати їхню кваліфікацію і суттєво підвищити зарплату.

Діти, які підуть у школу з 2018 року, вчитимуться уже не 11, а 12 років.

Діти з інвалідністю відтепер можуть вчитися у загальноосвітніх школах, їм допомагатиме асистент вчителя.

Директорів шкіл обиратимуть за конкурсом ­– максимум на 2 каденції – до 12 років. При цьому вони матимуть право самі призначати своїх заступників і педагогічний склад.

Ми детально писали про те, що змінює закон для дітей і вчителів.

А ще в Україні розпочали чудовий проект "Навчай для України". Люди, які хочуть вчителювати і мають глибокі знання хоча б з 1 предмету, їдуть навчати у регіони, які справді цього потребують.

МЕДИЦИНА

Після довгих дебатів, протестів і хвилі спротиву парламентарі таки ухвалили медреформу команди Уляни Супрун, що офіційно дало старт змінам.

Президент Петро Порошенко обіцяв підписати прийнятий документ найближчим часом.

Це означає, що гроші "підуть за пацієнтом", держава платитиме не за ліжко-місця, а за конкретні медичні послуги конкретним людям, які потребують допомоги.

Пацієнт також сам обиратиме собі сімейного лікаря, а за його обслуговування медику платитиме держава.

В Україні створять незалежний від лікарень, місцевої влади чи МОЗу орган – Національну службу здоров’я, яка замовлятиме медпослуги.

Лікарні стануть автономними і зможуть самі вирішувати, що їм потрібно. Втім, для автомізації є певні загрози.

Ще однією медичною #перемогою є електронний реєстр інсуліну.

Він зміг виявити не лише 35 тисяч мертвих душ, за лікування яких ми платили з власної кишені, але й економитиме державі лише на інсуліні півмільярда гривень щороку.

Це приклад того, як з часом працюватиме e-health на усій системі охорони здоров’я.

Уперше в Україні дорослих пацієнтів з раком крові пролікують держкоштом на 100%.

Також в державі запрацювала спрощена реєстрація ліків, яка дозволить зайти на український ринок якісним європейським препаратам і з часом знизити ціну на медикаменти загалом.

Парламентарі також ухвалили закон Петра Порошенка про сільську медицину.

Окремо в документі прописана програма підтримки телемедицини на селі в Україні.

Що таке телемедицина, яку планують реалізовувати у сільській місцевості читайте у поясненнях Міністерства охорони здоров'я

ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ

В Україні з’явилися мобільні бригади з протидії домашньому насильству "Поліна".

Це навчені патрулі поліції, які їдуть на виклики стосовно домашнього насильства.

Наразі "Поліна" працює у Дарницькому районі Києва, Малиновському районі Одеси та у Сєвєродонецьку.

До цих підрозділів за 4 місяці надійшло майже 1,5 тисячі звернень, відкрили 22 кримінальні провадження.

Загалом за 9 місяців до поліції звернулися більше 80 тисяч постраждалих від цієї проблеми. Це лише 10 % всіх випадків домашнього насильства, інші ще "в тіні".

У 2018 році проект пошириться на декілька інших регіонів.

Ще одним надзвичайно важливим кроком є нещодавно ухвалений законопроект "Про запобігання та протидію домашньому насильству".

Він передбачає цілий ряд нововведень для комплексної боротьби з цією проблемою: від створення єдиного держреєстру випадків домашнього насильства до створення програм для постраждалих і їхніх кривдників.

Також Верховна рада ухвалила закон, який посилює відповідальність за несплату аліментів.

Тепер боржнику, який не платить аліменти більше 6 місяців, можуть заборонити керувати автомобілем, виїжджати за кордон, мати зброю тощо до повного погашення заборгованості.

Можуть також засудити до соціальних робіт, а якщо людина їх не виконує – може отримати адмінарешт.

РЕФОРМА ІНТЕРНАТІВ

Україна офіційно розпочала реформу інтернатів. За час незалежності це вже третя спроба і є шанси, що вона нарешті вдасться.

Інтернати руйнують життя 106 тисяч дітей, які зараз там живуть. 92% з них мають батьків або опікунів.

Інтернати нищать не лише емоційне, але й психологічне здоров’я дітей, про що свідчать численні дослідження.

До 2025 року замість них створять центри послуг для родини – сервіси для дітей з інвалідністю, логопедами, дефектологами, психологами, а також щодо підтримки батьків.

Дітей повертатимуть у сім’ї, з якими працюватимуть соцпрацівники.

ЗАХИСТ ТВАРИН

Верховна Рада ухвалила закон про жорстоке поводження з тваринами, чим потішила активістів і усіх, кому не байдуже гуманне ставлення до тварин.

Тепер за знущання над твариною можна отримати до 8 років в’язниці.

Закон також чітко забороняє пересувні звіринці та шапіто з тваринами. Хоча шапіто продовжують гастролювати, незважаючи на закон.

Але є і позитивні зрушення. У 2019 році у всіх школах Києва можуть запровадити уроки гуманного ставлення до тварин. Їх уже проводять у Львові.

А в Одесі взагалі котів визнали частиною екосистеми міста.

Втім, досі невирішеним залишається питання тварин у цирках.

КВОТИ НА УКРАЇНСЬКУ МОВУ НА ТЕЛЕБАЧЕННІ

Відтепер не менше 75% ефіру на загальнонаціональних українських телеканалах повинно бути виключно українською мовою.

Так у травні цього року вирішила Верховна Рада.

Регіональні і місцеві канали мають мати не менше 50% україномовного контенту.

А всі фільми іноземною мовою в Україні повинні дублювати або озвучувати українською мовою, за винятком радянських фільмів.

Нагадаємо, з осені 2016 року діють україномовні квоти на радіо.

Сподіваємось, наступний рік буде не менш плідним, ухвалені закони запрацюють, а ми усі станемо трішки добрішими.

Ваша "Українська правда. Життя" :)