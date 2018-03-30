МОЗ має розірвати контракт з ректоркою медвишу Богомольця Катериною Амосовою – комісія

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30 березня 2018

Комісія Міністерства охорони здоров'я рекомендує звільнити ректорку Національного медичного університету імені О. О. Богомольця Катерину Амосову.

МОЗ розірве контракт з Катериною Амосовою. Фото Укринформ

Таке рішення озвучила в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун, повідомляє кореспондент "Української правди. Життя".

Причина звільнення – невиконання контракту, уточнила вона. Договір з Амосовою підписаний на 7 років, пропрацювала вона ж всього три.

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"Технічно рішення про розірвання контракту може бути оформлено уже сьогодні", – уточнив "УП.Життя" заступник міністра Олександр Лінчевський.

Він пояснив, що розірвання контракту має бути за підписом держсекретаря МОЗ.

У п’ятницю, 30 березня, на засіданні комісії МОЗу із заслуховування звітів ректорів медичних університетів роботу Катерини Амосової за 2017 рік визнали незадовільною.

ЩО ВИЯВИЛА КОМІСІЯ У ЗВІТІ КАТЕРИНИ АМОСОВОЇ

Сама ректорка на засідання не з'явилася, хоч його заради неї вже один раз переносили. Пояснила, мовляв, поки вона відсторонена від посади, не прийде, і надіслала МОЗ листа.

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Нагадаємо, 20 лютого міністерство відсторонило від посади Катерину Амосову на час службової перевірки.

Офіційна причина: зрив ліцензованого тестування "Крок" для студентів-стоматологів.

Амосова назвала рішення МОЗ незаконним і заявила, що заступник міністра охорони здоров'я Олександр Лінчевський намагався змусити її порушити закон, погрожуючи звільненням.

Того ж дня представники студентського самоврядування заблокували вхід у ректорат, не допускаючи до роботи призначеного в.о. ректора Михайла Захараша.

Деталі про ці перипетії можна почитати за лінком. 

25 лютого на підтримку ректора Катерини Амосової оголосили безстроковий страйк, який через 2 дні після початку припинився.

Амосова оскаржила своє відсторонення у суді. І 1 березня Окружний адміністративний суд Києва відновив ректорку на посаді до початку розгляду її позову до МОЗ по суті.

Однак 6 березня вже іншим наказом Міністерство охорони здоров'я знову відсторонило Амосову.

"Українська правда. Життя"


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