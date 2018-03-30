МОЗ має розірвати контракт з ректоркою медвишу Богомольця Катериною Амосовою – комісія

Комісія Міністерства охорони здоров'я рекомендує звільнити ректорку Національного медичного університету імені О. О. Богомольця Катерину Амосову.
|МОЗ розірве контракт з Катериною Амосовою. Фото Укринформ
Таке рішення озвучила в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун, повідомляє кореспондент "Української правди. Життя".
Причина звільнення – невиконання контракту, уточнила вона. Договір з Амосовою підписаний на 7 років, пропрацювала вона ж всього три.
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"Технічно рішення про розірвання контракту може бути оформлено уже сьогодні", – уточнив "УП.Життя" заступник міністра Олександр Лінчевський.
Він пояснив, що розірвання контракту має бути за підписом держсекретаря МОЗ.
У п’ятницю, 30 березня, на засіданні комісії МОЗу із заслуховування звітів ректорів медичних університетів роботу Катерини Амосової за 2017 рік визнали незадовільною.
ЩО ВИЯВИЛА КОМІСІЯ У ЗВІТІ КАТЕРИНИ АМОСОВОЇ
Не збігаються цифри
За словами членів комісії, у звіті Катерини Амосової не збігається ряд цифр, а частина даних – недостовірні.
Мовляв, одні і ті ж дані за 2016 рік відрізняються у цьогорічному та минулорічному звітах майже по всіх показниках.
У звіті вказано, що якість колективу у виші постійно покращується, хоча результати аналізу звіту показують, що за три роки на 210 осіб скоротилася кількість науково-педагогічних співробітників при загальній кількості 1346.
А ось кількість студентів збільшилася.
За висновками комісії, погіршується якість викладачів, зменшується кількість людей з науковими ступенями, але "збільшується кількість зовнішніх сумісників".
Співвідношення студентів та інтернів на 1 викладача перевищує 11 студентів на 1 педагога. При ньому є норматив, затверджений Кабміном – від 5 до 8,5.
Незадовільна успішність студентів
За словами члена комісії, медвиш Богомольця має "суттєві проблеми з англомовної форми навчання практично по всіх спеціальностях на третьому курсі".
Студенти молодших курсів, іноземці, показують гірші результати, ніж в середньому по вишах системи МОЗ, доповіла член комісії.
Також нібито є проблеми з українськими студентами-стоматологами та фармацевтами.
У звіті вказано, що рівень успішності студентів під час атестації знизився, а це свідчить про підвищення вимогливості університету.
Комісія з цим не погоджується. У звіті ректорки вказано, що загальна питома вага студентів 1-6 курсу, що отримали незадовільну оцінку – 12,6%.
І цей показник значно нижчий від кількості студентів, які не склали ліцензійні іспити "КРОК" – його не склали від 14 до 100% студентів залежно від спеціальності.
Показник для "КРОКу – 2" – до 35% за окремими спеціальностями.
"Це дозволяє припустити, що рівень вимог до студентів не відповідає вимогам стандартів вищої освіти, що підтверджують результати "КРОКу". Вимогливість до студентів зменшилась, а не збільшилась", – сказала член комісії. –
Студенти вимушені 6 років платити за навчання, не досягаючи в кінці рівня, встановленого держстандартом вищої освіти.
Фінансові порушення
Управління аудиту встановило фінансові порушення на суму близько 3,5 мільйонів гривень.
Університету Богомольця виставила вимогу Державна фінансова інспекція (нині – Державна аудиторська служба): усунути порушення і відшкодувати втрати.
До березня 2017 року університет нібито мав відшкодувати збитки держбюджету.
"Звіт показав, що не виконано 12 пунктів вимог служби, тобто 75% від загальної суми порушень, що підтвердила державна аудиторська служба. Це порушення контракту ректора з МОЗ", – повідомили у комісії.
Щодо забігання корупції, то тут комісія встановила, що останні дії щодо запобігання корупції, підтверджені наказами, датовані 2014 роком, хоча "оцінювати корупційні ризики мають постійно".
Мовляв, ніяких даних про оцінку таких ризиків чи якісь дії, щоб їх зменшили, у звіті за 2017 року не було.
Порушення документації
Директор департаменту управління персоналом та кадрової політики вказала, що призначення проректора з науково-педагогічної освіти Олександра Никитюка не було погоджено з МОЗ, оча це передбачено контрактом Амосової та міністерства.
Питання викликали й угоди вишу з рядом країн: Греції, Польщі, Угорщини, Китаю, Іспанії, Болгарії, Німеччини, США, Швеції та Узбекистану. Їх уклали без погодження з МОЗ, що є прямим порушенням, кажуть у комісії.
Сама ректорка на засідання не з'явилася, хоч його заради неї вже один раз переносили. Пояснила, мовляв, поки вона відсторонена від посади, не прийде, і надіслала МОЗ листа.
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Нагадаємо, 20 лютого міністерство відсторонило від посади Катерину Амосову на час службової перевірки.
Офіційна причина: зрив ліцензованого тестування "Крок" для студентів-стоматологів.
Амосова назвала рішення МОЗ незаконним і заявила, що заступник міністра охорони здоров'я Олександр Лінчевський намагався змусити її порушити закон, погрожуючи звільненням.
Того ж дня представники студентського самоврядування заблокували вхід у ректорат, не допускаючи до роботи призначеного в.о. ректора Михайла Захараша.
Деталі про ці перипетії можна почитати за лінком.
25 лютого на підтримку ректора Катерини Амосової оголосили безстроковий страйк, який через 2 дні після початку припинився.
Амосова оскаржила своє відсторонення у суді. І 1 березня Окружний адміністративний суд Києва відновив ректорку на посаді до початку розгляду її позову до МОЗ по суті.
Однак 6 березня вже іншим наказом Міністерство охорони здоров'я знову відсторонило Амосову.
"Українська правда. Життя"