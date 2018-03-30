МОЗ має розірвати контракт з ректоркою медвишу Богомольця Катериною Амосовою – комісія

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Незадовільна успішність студентів

За словами члена комісії, медвиш Богомольця має "суттєві проблеми з англомовної форми навчання практично по всіх спеціальностях на третьому курсі".

Студенти молодших курсів, іноземці, показують гірші результати, ніж в середньому по вишах системи МОЗ, доповіла член комісії.

Також нібито є проблеми з українськими студентами-стоматологами та фармацевтами.

У звіті вказано, що рівень успішності студентів під час атестації знизився, а це свідчить про підвищення вимогливості університету.

Комісія з цим не погоджується. У звіті ректорки вказано, що загальна питома вага студентів 1-6 курсу, що отримали незадовільну оцінку – 12,6%.

І цей показник значно нижчий від кількості студентів, які не склали ліцензійні іспити "КРОК" – його не склали від 14 до 100% студентів залежно від спеціальності.

Показник для "КРОКу – 2" – до 35% за окремими спеціальностями.

"Це дозволяє припустити, що рівень вимог до студентів не відповідає вимогам стандартів вищої освіти, що підтверджують результати "КРОКу". Вимогливість до студентів зменшилась, а не збільшилась", – сказала член комісії. –

Студенти вимушені 6 років платити за навчання, не досягаючи в кінці рівня, встановленого держстандартом вищої освіти.