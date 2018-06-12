Гройсман порадив Лінчевському допомогти онколікарні в позаробочий час

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман порадив заступнику міністра охорони здоров'я Олександру Лінчевському, який за фахом є торакальним хірургом і лікує захворювання грудної клітки і, в тому числі, рак легень, у позаробочий час допомогати онколікарням та хоспісам.

Фото Кабміну

Про це повідомили на сайті Кабміну.

Прем'єр зустрівся з Лінчевським після того, як дисциплінарна комісія запропонувала Гройсману закрити провадження щодо заступника Cупрун через скандальну фразу "Це рак! Вони всі помруть".

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Її він сказав на засіданні Рахункової палати 15 травня під час обговорення програми лікування важкохворих українців за кордоном.

Поширювати у мережі її почали 1 червня після того, як голова парламентського комітету з питань охорони здоров'я Ольга Богомолець оприлюднила неповну стенограму засідання.

Лінчевський вибачився за емоційні вислови, неприпустимо невдало використані під час його доповіді для опису проблеми, що зачіпає надто чутливі питання для пацієнтів.

І Олександр Лінчевський, і Уляна Супрун назвали слова вирваними з контексту, прочитати який можна ТУТ.

Глава Уряду зазначив, що говорити можна багато, але є дії.

"Пропоную більше приділити увагу у вашій професійній діяльності, як лікаря, догляду, супроводженню й лікуванню онкохворих.

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Це проявить всі ваші якості і не буде інших тлумачень ваших слів. Можна говорити багато, але є дії, – сказав Гройсман.

Знайдіть хоспіс, онколікарню – в позаробочий час, як фаховий лікар і добра людина – допоможіть і підтримайте. А тим, хто говорив про вас, я пропонував би подивитися на вас з іншої сторони і потім зробив би висновки. Я хочу тут справедливості".

При цьому Лінчевський зазначив, що залишається лікарем і у вільний, поза Міністерством, час працює у лікарні і бачить пацієнтів щодня.

Нагадаємо, 7 червня для аналізу слів заступника міністра зібралася дисциплінарна комісія.

11 червня вона зібралася вдруге, вислухала свідчення експертів та ухвалила рішення на користь Лінчевського.