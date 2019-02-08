Конфлікт в українському виші: 850 студентів скаржились на якість освіти та проблеми з грошима, а тепер їх відраховують

Дивна ситуація твориться у стінах Донецького медичного університету, чий міжнародний факультет переїхав до Кропивницького.

У листопаді 2018 року там прогримів скандал – студенти вийшли на страйк, бо незадоволені рівнем освіти у виші та через гроші.

Мовляв, вони проплатили кошти за навчання через фірму-посередника, але вони так і не дійшли до університету.

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Тепер же на офіційному сайті вишу з’явився наказ про відрахування аж 850 іноземних студентів 1,2 та 3 курсів медичного факультету.

Причина відрахування – несвоєчасна оплата за навчання.

"Я платив 5 тисяч доларів в цьому приміщенні, в кабінеті 137, – запевняв студент з Пакистану. – Але нам кажуть, що це все фейк і щоб продовжувати навчання, я маю сплатити ще 2,5 тисячі доларів".

У виші стверджували, що фірма-рекрутер, через яку студенти здійснювали оплату, не переказала університету частину грошей.

Але ТОВ "Українські освітні послуги" заперечують це і стверджують, що все сплачено у повній мірі, писала BBC Україна.

За слідство взялось СБУ.

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Правоохоронці провели обшуки та вилучили договори на навчання та документи щодо заборгованості.

Тепер же декан 1-го медичного факультету Олександр Герасименко у коментарі УП.Життя стверджує, що рішення про відрахування не остаточне:

"Ми будемо розбирати проблему з кожним студентом окремо.

Можливо, ми просто не отримали оплату деяких з них через те, що банку треба декілька днів для перерахування коштів.

Ми не можемо одночасно відрахувати таку велику кількість людей", – каже він.

І додає, що працівники вишу, які відповідають за навчання іноземних студентів, ведуть перемовини з міграційною службою.

Вони просять поки не вносити дані про відрахування в базу, тому що в такому випадку студентам необхідно буде покинути країну протягом 10 днів.

За словами Герасименка, ситуацію ускладнює ще й те, що іноземні студенти мешкають у Кропивницьку, а адміністрація університету – у Краматорську.

Так склалося після перенесення факультетів ВУЗу з Донецька в інші міста України.

Українська правда. Життя намагається з’ясувати деталі ситуації.

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