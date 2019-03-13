Кабмін: за третю і кожну наступну дитину будуть доплачувати

З 1 квітня багатодітним сім'ям після народження третьої та наступних дітей виплачуватимуть додаткову допомогу.

Відповідне рішення погодили на засіданні Кабінету Міністрів України.

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Додаткові виплати запровадили, бо за словами міністра соціальної політики Андрія Реви, багатодітні сім'ї нині мають високі шанси потрапити у список малозабезпечених.

"Кожна багатодітна сім'я отримає на третю, четверту, п'яту і наступних дітей до 6 років отримає щомісячну допомогу від держави в розмірі прожиткового мінімуму на дитину до 6 років. Розмір виплати з 1 квітня 2019 року 1626 гривень на місяць на одну дитину. З 1 липня 2019 року – 1699 гривень на дитину, з 1 грудня 2019 року – 1779 гривень на місяць", – додає Рева.

За даними єдиного обліку багатодітних сімей в Україні станом на 1 січня 2019 року нарахували понад 334 тисячі сімей, в яких виховується майже 1 мільйон 131 тисяч дітей.

Нині виплати отримуватимуть на майже 159 тисяч дітей в Україні.

Щомісячна державна допомога призначатиметься та виплачуватиметься органами соціального захисту населення за місцем проживання багатодітної сім'ї за рахунок бюджетних коштів.

За рік на дітей у державі планують виплатити близько 2,4 мільярда гривень.

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