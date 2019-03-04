6 сайтів, де можна безкоштовно та цікаво підготуватися до ЗНО

Іспити – нервовий час, але він мотивує до навчання.

На початку лютого стартувала реєстрація на ЗНО.

До іспитів залишилось не так багато, але підтягнути знання ще можливо. Більш того, підтягнути знання можна безкоштовно та онлайн.

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6 ресурсів радить видання Нова Українська Школа (НУШ).

EdEra

На сайті EdEra є платформа ЗНО, де можна проходити тести, скористатись підказками та побачити авторське рішення завдань.

Також на сайті є онлайн курси:

Біологія. Разом з ведучими Владом та Анею школярі засвоять найскладніші теми, такі як генетика, молекулярна біологія, цитологія тощо.

Лайфхаки української мови. Курс складається з 16 тем. Також в доступі інтерактивний конспект.

Лайфхаки з української літератури. Курс складається з 15 тижнів та розрахований на 5 тижнів.

Математика. Просто. Курс створено цікаво та оригінально, адже розробники хотіли не лише допомогти школярам з іспитами, але й зацікавити їх наукою. Тому ви дізнаєтесь, як прогресія пов’язана з розмноженням хом’ячків і засвоїте теорію ймовірності завдяки Грі престолів.

Історія України в історіях. Навчання складається з 6 модулів, які містять лайфхаки, відео, подкасти, тексти та тести. Доступний він з 28 лютого.

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Prometheus

На онлайн-платформі Prometheus є три окремі курси для підготовки до тестів: з української мови та літератури, історії України та математики.

Всі матеріали можна завантажувати та користуватись ними без доступу до інтернету.

Курс з української мови та літератури розрахований не на вивчення предмету, а саме на проходження ЗНО.

Курс з історії України розрахований на 31 тему. Він охоплює теми від заселення країни до подій сучасності.

Курс з математики розрахований на 9 тижнів складається з 19 тем. З його допомогою ви навчитесь будувати математичні моделі реальних об’єктів, процесів, явищ, досліджувати ці моделі математичними засобами, виконувати дії з числами, поданими в різних формах тощо.

ЗНО клуб

На цьому порталі є теоретичні та практичні матеріали з усіх предметів.

Також тут є новини про ЗНО, он-лайн тести, інформація про українські ВУЗи та фото, де зареєстровано 20 тисяч користувачів.

Також тут можна:

Стати журналістом ЗНО – написати статтю, пораду чи ЗНОвину.

Стати модератором форуму.

Вести блог про ЗНО та життя після ЗНО.

Спілкуватись на форумі.

Лайкати та коментувати статті.

iLearn

Під час реєстрації на iLearn учень має створити гейміфікованого героя.

За проходження тестів, завдань та вебінарів учасник отримує електронні монети – вчибакси.

На віртуальних заняттях можна ставити запитання викладачу в коментарях, спілкуватися з однолітками та опановувати теми ЗНО.

Також на сайті є розділ з тестами, за проходження яких можна отримати вчибакси.

ЗНО онлайн

На цьому сайті розміщені тести, які учні проходили у 2009-2015 роках.

Після проходження тесту ви дізнаєтесь не лише свої помилки, але й кількість отриманих балів та скільки часу пішло на виконання завдання.

Be Smart

Be Smart – проект від освітньої платформи EDUGET містить понад 2 тисячі відеоуроків та понад 11 тисяч текстів.

Тут є курси з восьми предметів: українська мова та література, фізика, хімія, географія, історія України, математика, фізика, біологія.

У 2017 році понад 10 тисяч учнів готувалися до ЗНО за допомогою цієї платформи.

Творці проекту стверджують, що після цього регіон піднявся у рейтингу складання ЗНО на 5-15 позицій залежно від предмета.

Щасти на іспитах!

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