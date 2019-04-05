Тест на емоційне вигорання: перевірте, чи не потрібно вам у відпустку

Робота все менше вас тішить, а дратівливість і відчуття стресу ростуть?

Можливо, вас наздогнало емоційне вигорання.

На основі пояснень когнітивного психолога Юлії Поліводи, консультанта з питань здоров’я Сюзанни Біалі та СЕО Інституту з поведінкових наук доктора Шеррі Барг Каттер ми підготували тест, аби ви перевірили себе.

Якщо ви зрозуміли, що опинилися у стані емоційного вигорання, радимо прислухатись до цих, цих або цих порад фахівців.

Також ймовірно, що ви просто не любите свою роботу і з нею потрібно попрощатись.