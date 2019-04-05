Тест

Тест на емоційне вигорання: перевірте, чи не потрібно вам у відпустку

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5 квітня 2019

Робота все менше вас тішить, а дратівливість і відчуття стресу ростуть?

Можливо, вас наздогнало емоційне вигорання.

На основі пояснень когнітивного психолога Юлії Поліводи, консультанта з питань здоров’я Сюзанни Біалі та СЕО Інституту з поведінкових наук доктора Шеррі Барг Каттер ми підготували тест, аби ви перевірили себе.

Якщо ви зрозуміли, що опинилися у стані емоційного вигорання, радимо прислухатись до цих, цих або цих порад фахівців.

Також ймовірно, що ви просто не любите свою роботу і з нею потрібно попрощатись.

1/12

Я працюю понаднормово і це мене гнітить

2/12

Я постійно втомлений / втомлена

3/12

Навіть після вихідних я не відчуваю, що сили відновилися...

4/12

У мене зникла мотивація працювати, потрібно постійно себе змушувати

5/12

Я не впевнена / впевнений, що можу виконувати свою роботу, хоча завжди робив / робила її добре

6/12

Моя уважність кудись втікає від мене, забуваю, що кому обіцяв / обіцяла…

7/12

Я працюю все важче, але досягаю все менше

8/12

Я починаю сприймати своїх колег, з якими працюю, як тягар, вони мене дратують навіть найменшими дрібницями

9/12

Я гірше сплю, можу вночі прокидатись, мені важче засинати

10/12

Дратівливість, тривожність, страх… Я практично живу з цими почуттями

11/12

І взагалі є відчуття якоїсь безнадії, руки опускаються…

12/12

Іноді лякає, яким я став / стала циніком

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