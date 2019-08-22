За потреби у школі можна буде вчитися на 2 роки довше

Тривалість навчання для школярів з особливими освітніми потребами можна буде подовжити на 2 роки.
Це передбачено змінами до постанови Кабміну, які уряд ухвалив 21 серпня 2019 року.
|Одна з головних цілей реформи освіти – щоб кожен учень міг досягти максимального успіху. Фото Kzenon/Depositphotos
Йдеться про учнів інклюзивних класів початкової та базової школи. На кожному з цих рівнів навчання може бути подовжено на 1 рік.
"Одна з головних цілей реформи освіти – щоб кожен учень міг досягти максимального успіху під час навчання в зручному для учня темпі.
Тож, якщо дитина з особливими освітніми потребами з певних причин не може засвоїти вчасно освітню програму, то тепер для неї є можливість подовжити навчання на 2 роки", – прокоментувала міністр освіти і науки Лілія Гриневич.
Питання подовження тривалості навчання вирішуватиме команда психолого-педагогічного супроводу, відповідно до індивідуальної освітньої траєкторії, погодивши це з батьками або законними представниками дитини.
Рішення команди впроваджується відповідним наказом керівника закладу.
КОРИСНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ІНКЛЮЗІЮ
1. Інформація про стан інклюзивної освіти в Україні (презентація МОН)
2. Посібник "Інклюзивне навчання у закладах загальної середньої освіти: керівництво для тренера"
3. Спеціальний розділ про інклюзію НУШ
4. Онлайн-курс на сайті EdEra Робота вчителя початкових класів із дітьми з особливими освітніми потребами
5. Онлайн-курс на сайті EdEra Участь батьків у організації інклюзивного навчання
Вас також може зацікавити:
Чому пріоритети МОН на 2019 рік не відповідають на виклики шкільної освіти
Освіта як 16 років тюремного ув'язнення
Усім тут місце. Як київська школа 17 років впроваджує інклюзію
Життя європейців: "інклюзивне" навчання дітей з особливими потребами в Німеччині
Ми хочемо тримати з вами зв'язок. Будемо раді бачитися і спілкуватися з вами на нашій сторінці у Facebook.
А якщо хочете бути в курсі лише новин та важливої інформації про здоров'я, підписуйтесь на нашу Facebook-групу або Telegram про здоров'я та здоровий спосіб життя.