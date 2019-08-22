За потреби у школі можна буде вчитися на 2 роки довше

Тривалість навчання для школярів з особливими освітніми потребами можна буде подовжити на 2 роки.

Це передбачено змінами до постанови Кабміну, які уряд ухвалив 21 серпня 2019 року.

Одна з головних цілей реформи освіти – щоб кожен учень міг досягти максимального успіху. Фото Kzenon/Depositphotos

Йдеться про учнів інклюзивних класів початкової та базової школи. На кожному з цих рівнів навчання може бути подовжено на 1 рік.

"Одна з головних цілей реформи освіти – щоб кожен учень міг досягти максимального успіху під час навчання в зручному для учня темпі.

Тож, якщо дитина з особливими освітніми потребами з певних причин не може засвоїти вчасно освітню програму, то тепер для неї є можливість подовжити навчання на 2 роки", – прокоментувала міністр освіти і науки Лілія Гриневич.

Питання подовження тривалості навчання вирішуватиме команда психолого-педагогічного супроводу, відповідно до індивідуальної освітньої траєкторії, погодивши це з батьками або законними представниками дитини.

Рішення команди впроваджується відповідним наказом керівника закладу.

КОРИСНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ІНКЛЮЗІЮ

1. Інформація про стан інклюзивної освіти в Україні (презентація МОН)

2. Посібник "Інклюзивне навчання у закладах загальної середньої освіти: керівництво для тренера"

3. Спеціальний розділ про інклюзію НУШ

4. Онлайн-курс на сайті EdEra Робота вчителя початкових класів із дітьми з особливими освітніми потребами

5. Онлайн-курс на сайті EdEra Участь батьків у організації інклюзивного навчання

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