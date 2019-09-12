Підвищення зарплати освітянам на 20-70% ще треба зробити реальним – очільниця МОН

З січня 2020 року українські освітяни мали би отримати підвищення зарплати від 20 до 70%.

Таке рішення прийняв Кабмін за два тижні до початку парламентських виборів.

Ганна Новосад, очільниця МОН

Ганна Новосад, очільниця Міністерства освіти і науки України під час прес-конференції 12 вересня розповіла, що остаточного рішення, як реалізовуватимуть постанову, поки що немає.

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– Постанова, яку прийняли на засіданні уряду 10 липня, підписали в останній день роботи уряду. За розрахунками Міністерства фінансів, її виконання з 1 січня вимагатиме 45 мільярдів додаткових коштів і з державного, і місцевого бюджету.

Тому зараз ми працюємо і з прем’єр-міністром, і з Міністерством фінансів, як зробити так, аби ми це зреалізували, – розповіла Новосад.

Міністерка додала, що до кінця місяця має презентувати узгоджену позицію того, як зробити такі обіцянки реалістичними.

Рішення підвищити зарплати від 20 до 70% є популістським, призведе до зростання інфляції та посилить соціальну несправедливість, вважають економісти.

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