Підвищення зарплати освітянам на 20-70% ще треба зробити реальним – очільниця МОН

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12 вересня 2019

З січня 2020 року українські освітяни мали би отримати підвищення зарплати від 20 до 70%.

Таке рішення прийняв Кабмін за два тижні до початку парламентських виборів.

Ганна Новосад, очільниця МОН

Ганна Новосад, очільниця Міністерства освіти і науки України під час прес-конференції 12 вересня розповіла, що остаточного рішення, як реалізовуватимуть постанову, поки що немає.

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–  Постанова, яку прийняли на засіданні уряду 10 липня, підписали в останній день роботи уряду. За розрахунками Міністерства фінансів, її виконання з 1 січня вимагатиме 45 мільярдів додаткових коштів і з державного, і місцевого бюджету.

Тому зараз ми працюємо і з прем’єр-міністром, і з Міністерством фінансів, як зробити так, аби ми це зреалізували, розповіла Новосад.

Міністерка додала, що до кінця місяця має презентувати узгоджену позицію того, як зробити такі обіцянки реалістичними. 

Рішення підвищити зарплати від 20 до 70% є популістським, призведе до зростання інфляції та посилить соціальну несправедливість, вважають економісти.

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