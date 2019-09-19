Україна купуватиме ліки через міжнародні організації ще 2 роки. Рада ухвалила закон

МОЗ зможе закуповувати ліки, вакцини та інші медичні вироби через міжнародні організації ще 2 роки.

Верховна Рада підтримала пропозиції до проекту закону "Про публічні закупівлі", які вніс Комітет з питань економічного розвитку ВР.

За законопроект проголосували 292 народних депутати.

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Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомила Ольга Стефанишина, народна депутатка від партії Голос.

Міжнародні організації економлять 40% дербюджету на закупівлі ліків. Фото: motorolka/Depositphotos

– 5 років тому Міністерство охорони здоров’я купувало одну таку пігулку за 96, 51 долари. Тоді такі ліки від держави отримували одиниці.

У 2018 році Україна через міжнародні організації таку пігулку закупила за 1 долар і 34 центи.

Різниця в ціні – 72 рази! Зараз всі пацієнти з раком крові отримують ці ліки безоплатно.

І таких прикладів різниці ціни на препарати сотні, – розповідає Ольга Стефанишина.

Нагадаємо, що у першому читанні ВР ухвалила законопроект № 1076 "Про внесення змін до Закону україни "Про публічні закупівлі та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення публічних закупівель", який мав скасувати закупівлі ліків через міжнародні організації.

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Проти ухвалення документу у такій редакції виступили пацієнтські організації "Пацієнти України" та "100% Життя".

– Якщо законопроект проголосують у такій редакції, він загрожує здоров’ю та життю сотень тяжко хворих українців, серед яких — діти, адже він позбавляє українців доступу до рятівних ліків, а також до вакцин, – наголосила Інна Іваненко, виконавча директорка БФ "Пацієнти УКраїни".

Також фахівці стверджують, що міжнародні організації економлять 40% дербюджету на закупівлі ліків.

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