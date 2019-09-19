Україна купуватиме ліки через міжнародні організації ще 2 роки. Рада ухвалила закон

МОЗ зможе закуповувати ліки, вакцини та інші медичні вироби через міжнародні організації ще 2 роки.

Верховна Рада підтримала пропозиції до проекту закону "Про публічні закупівлі", які вніс Комітет з питань економічного розвитку ВР.

За законопроект проголосували 292 народних депутати.

Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомила Ольга Стефанишина, народна депутатка від партії Голос.

Міжнародні організації економлять 40% дербюджету на закупівлі ліків. Фото: motorolka/Depositphotos

– 5 років тому Міністерство охорони здоров’я купувало одну таку пігулку за 96, 51 долари. Тоді такі ліки від держави отримували одиниці.

У 2018 році Україна через міжнародні організації таку пігулку закупила за 1 долар і 34 центи.

Різниця в ціні – 72 рази! Зараз всі пацієнти з раком крові отримують ці ліки безоплатно.

І таких прикладів різниці ціни на препарати сотні, – розповідає Ольга Стефанишина.

Нагадаємо, що у першому читанні ВР ухвалила законопроект № 1076 "Про внесення змін до Закону україни "Про публічні закупівлі та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення публічних закупівель", який мав скасувати закупівлі ліків через міжнародні організації.

Проти ухвалення документу у такій редакції виступили пацієнтські організації "Пацієнти України" та "100% Життя".

– Якщо законопроект проголосують у такій редакції, він загрожує здоров’ю та життю сотень тяжко хворих українців, серед яких — діти, адже він позбавляє українців доступу до рятівних ліків, а також до вакцин, – наголосила Інна Іваненко, виконавча директорка БФ "Пацієнти УКраїни".

Також фахівці стверджують, що міжнародні організації економлять 40% дербюджету на закупівлі ліків.

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