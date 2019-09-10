Рада хоче скасувати міжнародні закупівлі ліків. Пацієнтські організації проти

Оновлено: законопроект ухвалили у першому читанні. "ЗА" проголосувало 351 народних обранці. Більше деталей тут.

Пацієнтські організації "Пацієнти України" та "100% Життя" розкритикували ініціативу парламенту скасувати закупівлі ліків за допомогою міжнародних організацій.

Мова про законопроект № 1076 "Про внесення змін до Закону україни "Про публічні закупівлі та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення публічних закупівель", який 10 вересня планує розглянути Рада.

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"Якщо законопроект проголосують у такій редакції, він загрожує здоров’ю та життю сотень тяжко хворих українців, серед яких — діти, адже він позбавляє українців доступу до рятівних ліків, а також до вакцин", — наголосила Інна Іваненко, виконавча директорка БФ "Пацієнти УКраїни".

Організація відзначає, що проект закону розмістили на сайті лише в день напередодні голосування, і громадськість не мала жодної можливості дати зауваження до тексту.

Закупівельна реформа в охороні здоров’я розпочалася у 2015 році, після ухвалення Закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо забезпечення своєчасного доступу пацієнтів до необхідних лікарських засобів і медичних виробів шляхом здійснення державних закупівель із залученням спеціалізованих організацій, які здійснюють закупівлі)".

Тоді функцію централізованих закупівель ліків, медичних виробів та вакцин було передано від МОЗу до міжнародних спеціалізованих організацій, таких як ПРООН, ЮНІСЕФ, Crown Agents тощо.

Відтоді уже 5 років як закупівлі життєво-необхідних ліків, вакцин та медичних виробів, звільнені від корупції.

Завдяки відсутності у цих закупівлях корупційної складової, міжнародні організації економлять до 40% державного бюджету, що дозволяє закупити більше ліків (на 68%!) і врятувати більше життів.

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Після залучення до закупівель міжнародних організацій українські пацієнти не лише мають кращу забезпеченість ліками, а й отримали доступ до ексклюзивного лікування, яке ніколи не закуповувалося МОЗ.

Якщо МОЗ не зможе використовувати механізм міжнародних закупівель, пацієнти будуть позбавлені можливості лікуватися.

Адже наразі національні закупівельні процедури не мають і не зможуть мати таких спроможностей, як от проведення торгів на міжнародному рівні, об’єднання лотів кількох країн, прямі довгострокові контракти з виробниками завдяки багаторічному плануванню.

Окрім вакцин та сироваток, які неможливо закупити через національні торги так само ефективно, як це роблять міжнародні організації, українські пацієнти ризикують залишитися без таких життєво важливих ліків та медвиробів, як:

Дитяча онкологія

Космеген — препарат, вперше закуплений Програмою Розвитку ООН і зареєстрований в Україні за спрощеною процедурою, адже до цього часу компанія-виробник взагалі не виходила на ринок України.

Онкоспар — препарат, який має вкрай короткі терміни придатності і потребує спецпроцедур для закупівель та постачання — використовується для дітей із гострим лімфобластним лейкозом, яким не допомагає перша лінія терапії;

Ервіназа — препарат, який вперше з’явився в закупівлях 2019 року, потребує спрощеної реєстрації та закуповується у вкрай малих кількостях, але допомагає дітям із гострим лімфобластним лейкозом, яким не допомагає друга та перша лінії терапії;

Доросла онкологія

Радіофармацевтичні препарати (мають критично короткий термін придатності (15-20 днів) і дуже складні у поставці.

Серцево-судинні захворювання

Катетери Сван-Ганса, що використовують в кардіохірургії;

Стенти, які сьогодні постачаються в Україні завдяки закупівлям через міжнародні організації і допомагають забезпечити 100 відсоткову потребу для ургентних випадків.

Нині держава забезпечує безоплатне стентування для всіх пацієнтів з інфарктом з елевацією сегмента ST, які потребують негайної допомоги.

Прорив у забезпеченні стався у 2016 році, коли міжнародні організації за ті самі кошти змогли закупити втричі більше стентів у 2016 році, ніж це робив МОЗ до запровадження закупівель через міжнародні організації.

Ціну на високоякісні стенти вдалося знизити саме завдяки дуже високій світовій конкуренції, яка стане обмеженою, якщо закупівлі відбуватимуться за теперішніми процедурами в Україні.

Вакцини

Сьогодні 10 видів вакцин від 10 небезпечних хвороб, які діти і дорослі мають отримати за Календарем щеплень, є в усіх областях України.

Такі показники маємо вперше за останні роки. Вакцини для України закуповує Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) — лише якісні і ефективні, які давно і широко використовуються у світі і мають гарантію якості.

Окрім того, сьогодні Україна може розміщувати замовлення та планувати закупівлі вакцин наперед на три роки, що дуже важливо.

Адже цикл виробництва вакцин є довготривалим. Україна може втратити цю можливість через скасування норми, яка дозволяє залучати міжнародні організації до закупівель Міністерством охорони здоров’я України.

Організації наголошують, що без можливості закупівлі через міжнародні організації ці життєво необхідні препарати будуть для нас втрачені назавжди, адже національний закупівельник ДП "Медичні закупівлі" не має юридичних можливостей використовувати при закупівлі такі механізми, якими володіють міжнародні організації.

Тому, паралельно з розвитком і становленням національного агентства, необхідно зберегти можливість для МОЗ закуповувати ліки, вакцини та медвироби через міжнародні спеціалізовані організації.

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