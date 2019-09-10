Рада зробила крок до скасування закупівель ліків через міжнародні організації

Верховна рада зробила крок до скасування закупівель ліків через міжнародні організації.

У першому читанні ухвалили законопроект № 1076 "Про внесення змін до Закону україни "Про публічні закупівлі та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення публічних закупівель".

"ЗА" проголосували 351 народних обранців. Законопроект внесли в Раду 7 нардепів "Слуги народу": Роксолана Підласа, Олена Шуляк, Віталій Безгін, Дмитро Костюк, Валерій Стернійчук, Андрій Клочко, Павло Фролов.

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Цікаво, що під час розгляду законопроекту жодного разу не озвучили те, що він скасовує закупівлі ліків через міжнародні організації.

Проти ухвалення документу виступили пацієнтські організації "Пацієнти України" та "100% Життя".

"Якщо законопроект проголосують у такій редакції, він загрожує здоров’ю та життю сотень тяжко хворих українців, серед яких — діти, адже він позбавляє українців доступу до рятівних ліків, а також до вакцин", — наголосила Інна Іваненко, виконавча директорка БФ "Пацієнти УКраїни".

Іваненко у коментарі УП пояснила, що наприкінці закону "Про публічні закупівлі…" були виключення, які дозволяли закупівлі через міжнародні організації МОЗу та оборонній сфері. А в редакції, яку щойно ухвалила Рада, виключили МОЗ і залишили лише оборонну сферу:

"На жаль, у цій редакції нема продовження механізму закупівель ліків через міжнародні організації. Сподіваюся, не все так погано, бо це було перше читання. Опублікувала пост народна депутатка Ольга Стефанишина про те, що вони з головою медкомітету Радуцьким домовилися, що вноситимуть правки між першим і другим читанням. Ми будемо контролювати депутатів і добиватися, щоб механізми закупівель через міжнародні організації продовжили. Це антикорупційна реформа в охороні здоров’я". Реклама:

Народна депутатка від партії "Голос" і екс-заступниця міністра охорони здоров'я Ольга Стефанишина пояснила важливість продовження закупівель ліків таким способом:

"Голова комітету здоров’я нації погодився з тим, що практика міжнародних закупівель має свій позитивний ефект. Адже:

Сьогодні 10 видів вакцин від 10 небезпечних хвороб, які діти і дорослі мають отримати за Календарем щеплень, є в усіх областях України. Такі показники маємо вперше за останні роки.

Вакцини для України закуповує Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) - лише якісні і ефективні, які давно і широко використовуються у світі і мають гарантію якості.

Нині держава повністю забезпечує безоплатне стентування для всіх пацієнтів з інфарктом з елевацією сегмента ST, які потребують негайної допомоги.

Прорив у забезпеченні стався у 2016 році, коли міжнародні організації за ті самі кошти змогли закупити втричі більше стентів у 2016 році, ніж це робив МОЗ України до запровадження закупівель через міжнародні організації.

90% онкологічних препаратів сьогодні МОЗ закуповує дешевше ніж до міжнародних закупівель. На деякі ліки ціну вдалося знизити у 67 разів.

У той же час, ми повністю підтримуємо розвиток національної стстеми закупівель, надання всіх можливостей для Медичні закупівлі України закуповувати лікарські засоби через систему ProZorro. З часом воно має перебрати на себе більшість закупівель ліків. Наразі є розуміння, що міжнардні закупівлі потрібно подовжити мінімум на два роки для ліків та медвиробів, вакцин - назавжди. Такі правки домовилися подати спільно з Михайлом Радуцьким між першим і другим читанням. Таким чином ми дамо можливість становлення та плавного переходу від міжнародної практики до національних торгів та програми реімбурсаціі. Крім того, залишимо можливість купувати вакцини через дитячий фонд ЮНІСЕФ, який гарантує їх високу якість та найкращі ціни в світі. Якщо цього не зробити, сотні пацієнтів залишаться без ліків вже з 1 березня 2020 року". ***

"Пацієнти України" пояснюють, що закупівельна реформа в охороні здоров’я розпочалася у 2015 році, після ухвалення Закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України...".

Тоді функцію централізованих закупівель ліків, медвиробів та вакцин передали від МОЗу до міжнародних спеціалізованих організацій, таких як ПРООН, ЮНІСЕФ, Crown Agents тощо.

Відтоді уже 5 років як закупівлі життєво необхідних ліків, вакцин та мед виробів звільнені від корупції.

Завдяки відсутності у цих закупівлях корупційної складової, міжнародні організації економлять до 40% держбюджету, що дозволяє закупити більше ліків (на 68%) і врятувати більше життів.

Після залучення до закупівель міжнародних організацій українські пацієнти не лише мають кращу забезпеченість ліками, а й отримали доступ до ексклюзивного лікування, яке ніколи не закуповувалося МОЗ.

Якщо МОЗ не зможе використовувати механізм міжнародних закупівель, пацієнти будуть позбавлені можливості лікуватися.

Адже наразі національні закупівельні процедури не мають і не зможуть мати таких спроможностей, як от проведення торгів на міжнародному рівні, об’єднання лотів кількох країн, прямі довгострокові контракти з виробниками завдяки багаторічному плануванню.

Окрім вакцин та сироваток, які неможливо закупити через національні торги так само ефективно, як це роблять міжнародні організації, українські пацієнти ризикують залишитися без таких життєво важливих ліків та медвиробів.

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