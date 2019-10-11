Нобелівський комітет вручив премію миру 2019

Нобелівську премію миру вручили прем'єр-міністру Ефіопії Аби Ахмеду Алі.
Про це повідомляє офіційний сайт премії.
|прем'єр-міністр Ефіопії Аби Ахмеду Алі
Нагороду дали за його намагання досягти миру та міжнародного співробітництва, а особливо за його рішучу ініціативу впоратись з конфліктом на кордоні з сусідньою державою Еритрея.
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Окрім політичної роботи, Ахмед Алі відомий своєю на екологічною ініціативою "green legacy", мета якої висадити 4 мільярди дерев.
|Ажіотаж з висадки дерев – частина кампанії з відновлення лісів Green legacy, ініціатором якої виступив прем'єр-міністр країни Аби Ахмед.
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